Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng lương hưu tối đa?

ANTD.VN - Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường được điều chỉnh theo lộ trình. Năm 2026, tuổi nghỉ hưu của lao động nam tăng 3 tháng và 4 tháng với lao động nữ.

Mức lương hưu hằng tháng được tính dựa trên mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu thì được hưởng lương hưu.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Mức lương hưu hằng tháng được tính dựa trên mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với lao động nữ, mức hưởng bằng 45% mức bình quân tiền lương cho 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa không quá 75%.

Đối với lao động nam, mức hưởng bằng 45% mức bình quân tiền lương cho 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa không quá 75%. Trường hợp nam giới có thời gian đóng từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức hưởng là 40% cho 15 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng tính thêm 1%.

Khi người lao động nghỉ hưu sớm, hưởng lương hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì mức hưởng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Nếu thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%.