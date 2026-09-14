625 hiệu trưởng mầm non, tiểu học công lập Hà Nội được tập huấn về bữa ăn bán trú

ANTD.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa tổ chức tập huấn về công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho 625 Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học công lập trên địa bàn Thành phố năm học 2026-2027.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, toàn Thành phố hiện có 298 trường tiểu học và 327 trường mầm non công lập. Với quy mô trường lớp lớn, việc bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức bữa ăn, đặt sức khỏe và an toàn của học sinh lên hàng đầu. Các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và quy định cụ thể quy trình tiếp nhận thông tin nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, các nhà trường cần thực hiện công khai thực đơn; tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong khâu giám sát bữa ăn hằng ngày. Lãnh đạo Sở cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, nâng cao niềm tin và sự đồng hành chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình với xã hội.

Trưởng phòng Chính trị tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thị Thu Hà triển khai các nội dung tập huấn.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) Trần Thị Thu Hà đã hệ thống các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố và triển khai các bước tổ chức bữa ăn bán trú cùng các nhiệm vụ trọng tâm.

Trên cơ sở đó, các cơ sở giáo dục hoàn thiện kế hoạch, quy trình, phân công trách nhiệm từng khâu và tập huấn cho đội ngũ thực hiện; đồng thời khai thác hiệu quả phần mềm HanoiCheck trong quản lý và công khai thông tin.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Khuê trình bày tham luận về một số kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng và quản lý quy trình tổ chức bữa ăn bán trú hiệu quả; Trường Tiểu học Tân Hội chia sẻ về công tác tổ chức bữa ăn bán trú theo hình thức cung cấp suất ăn sẵn; Trường Mầm non Ánh Sao (phường Nghĩa Đô) trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú trong trường mầm non và đại diện Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn sử dụng phần mềm HanoiCheck.

Đây là những kinh nghiệm thực tiễn để các hiệu trưởng lắng nghe để có thể lựa chọn triển khai những hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức ăn bán trú tại trường mình.

Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn công tác bán trú cho khối các trường tư thục và THCS trên địa bàn ngay trong tuần tới.