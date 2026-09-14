Chủ động phòng cháy từ những kho, xưởng trên đất nông nghiệp

ANTD.VN - Công tác phòng cháy, chữa cháy tại các nhà xưởng, kho bãi xây dựng trên đất nông nghiệp, đất do Nhà nước quản lý ở phường Thanh Liệt, Hà Nội luôn được triển khai quyết liệt. Cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, từng bước xử lý các công trình vi phạm, góp phần loại bỏ nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 31 phối hợp UBND phường Thanh Liệt tuyên truyền an toàn PCCC

Không để “điểm nóng” cháy, nổ tồn tại

Khu vực hai bên đường Vũ Đức Úy, phường Thanh Liệt từng tồn tại nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, đất do UBND phường quản lý. Phần lớn các công trình đã được đưa vào sử dụng làm kho bãi, kinh doanh, sản xuất và sinh hoạt. Đây cũng là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Theo kế hoạch của UBND phường Thanh Liệt, tại khu vực đường Vũ Đức Úy có khoảng 572 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp và đất công do UBND phường quản lý. Trong đó, 220 trường hợp đã được thiết lập hồ sơ, 352 trường hợp chưa được thiết lập hồ sơ; các công trình vi phạm chủ yếu đã đưa vào sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

Đặc biệt, sau khi xảy ra vụ cháy ngày 25/7/2026, yêu cầu kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm tại khu vực này càng trở nên cấp thiết. UBND phường Thanh Liệt đã xây dựng kế hoạch tổ chức xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời đặt yêu cầu phòng ngừa cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo Thượng tá Nguyễn Hải Hưng - Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực số 31: “Nhận thức được vai trò quan trọng trong công tác chủ động phòng ngừa, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 31 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC tại khu vực có các công trình kho, xưởng. Trọng tâm là nâng cao ý thức của chủ cơ sở, người sử dụng công trình; nhận diện những nguy cơ có thể dẫn tới cháy, nổ và yêu cầu chủ động khắc phục những tồn tại, không để sự cố xảy ra mới xử lý”.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 31 tuyên truyền, nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH

Điểm đáng ghi nhận trong quá trình xử lý vi phạm tại đường Vũ Đức Úy là cách làm lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm trọng tâm, qua đó tạo sự đồng thuận của người dân.

UBND phường Thanh Liệt đã tổ chức thông báo, niêm yết tại các khu vực vi phạm, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để người dân nắm rõ chủ trương xử lý của thành phố và địa phương, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang sử dụng công trình vi phạm chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời.

Cùng với đó, địa phương tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng và PCCC, phân tích rõ những hệ lụy có thể xảy ra nếu các công trình vi phạm tiếp tục tồn tại, nhất là nguy cơ cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản. Mục tiêu không chỉ là xử lý một công trình cụ thể, mà từng bước lập lại trật tự, đưa đất về đúng mục đích sử dụng và loại bỏ những nguy cơ mất an toàn từ cơ sở.

Tính đến thời điểm báo cáo, bằng sự vào cuộc quyết liệt của UBND phường Thanh Liệt cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng, 36 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đất do UBND phường quản lý tại khu vực đường Vũ Đức Úy, với tổng diện tích khoảng 15.500m², đã được xử lý.

Việc cắt điện là biện pháp kiên quyết xử lý những tồn tại và tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn khi sản xuất tại kho xưởng

Đáng chú ý, trong số này, các chủ đầu tư xây dựng công trình kho, xưởng vi phạm đã đồng thuận, phối hợp thực hiện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay địa phương chưa phải thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với các công trình nêu trên.

Phòng cháy từ sớm, từ xa

Kết quả này không chỉ giúp từng bước giải quyết các vi phạm tồn tại mà còn tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tới nhiều trường hợp khác. Khi người dân hiểu rõ chủ trương, nhận thức được nguy cơ cháy, nổ cũng như trách nhiệm của mình, việc tự giác chấp hành trở thành yếu tố quan trọng giúp quá trình xử lý diễn ra thuận lợi, hạn chế phát sinh phức tạp.

Song song với xử lý các công trình vi phạm, công tác bảo đảm an toàn PCCC được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Kế hoạch của UBND phường Thanh Liệt giao Công an phường chủ động rà soát các kho, bãi thuộc danh mục quản lý về PCCC, nhất là những cơ sở không đủ điều kiện an toàn để thiết lập hồ sơ, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Việc quản lý nguồn điện tại các khu vực vi phạm cũng được đặc biệt quan tâm. UBND phường yêu cầu rà soát các kho, xưởng, công trình không đủ điều kiện cung cấp điện; xử lý tình trạng câu móc, đấu nối điện không đúng quy định. Các đơn vị cung cấp điện được yêu cầu không để những công trình vi phạm đã bị ngừng cung cấp dịch vụ điện tiếp tục tái đấu nối, bởi đây là một trong những nguy cơ trực tiếp dẫn tới sự cố cháy, nổ.

Để đảm bảo an toàn các lực lượng chức năng phường Thanh Liệt đã kiên quyết cắt điện tránh việc gây hỏa hoạn

Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng Công an được giao phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời chủ động rà soát các kho, bãi không đủ điều kiện về PCCC để đề xuất xử lý theo quy định.

Từ thực tế tại đường Vũ Đức Úy có thể thấy, phòng cháy không chỉ bắt đầu bằng những buổi kiểm tra hay những phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Phòng cháy còn bắt đầu từ việc quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng; không để các công trình vi phạm hình thành, sử dụng kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sau vụ cháy ngày 25/7, cách làm quyết liệt nhưng mềm dẻo, lấy tuyên truyền để tạo đồng thuận của phường Thanh Liệt đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. 36 công trình, khoảng 15.500m² được xử lý bằng sự tự giác, phối hợp của các chủ công trình, không phải cưỡng chế là kết quả có ý nghĩa không chỉ về quản lý Nhà nước, mà còn trong công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, trong đó có Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 31, mục tiêu được đặt ra là tiếp tục rà soát, xử lý từng khu vực, từng công trình; kiên trì vận động để người dân tự giác khắc phục, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không chấp hành. Qua đó, từng bước thu hẹp những “điểm nóng” tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản trên địa bàn phường Thanh Liệt.