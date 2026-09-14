ANTD.VN - Ngày 14/9/2026, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, Trường Tiểu học và THCS Quảng Tân tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Công an phường Tây Hồ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đảm bảo an toàn trường học

Tại chương trình, báo cáo viên Công an phường tập trung tuyên truyền các nội dung thiết thực, sát với lứa tuổi học sinh như: chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không tụ tập gây mất trật tự công cộng; không mang theo vũ khí thô sơ; không đua xe, cổ vũ đua xe; phòng ngừa hành vi đốt pháo nổ; phòng, chống bạo lực học đường; sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh và nói không với ma túy.

Để nâng cao hiệu quả tiếp nhận, nội dung được truyền tải bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động như trình chiếu các đoạn phim từ tình huống thực tế, video ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích tình huống, trao đổi tương tác và phát tờ rơi tuyên truyền.

Chương trình góp phần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình – nhà trường – lực lượng Công an, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không bạo lực, không ma túy và không vi phạm pháp luật

Qua đó, học sinh dễ dàng nhận diện hành vi vi phạm, hiểu rõ hậu quả và trang bị thêm kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ trong đời sống và trên không gian mạng.

Công an phường đặc biệt đề nghị học sinh nghiêm túc chấp hành quy định khi tham gia giao thông; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện; đội mũ bảo hiểm đúng quy cách; không tụ tập, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn; tuyệt đối không thử, không sử dụng, không tiếp tay cho ma túy và các chất gây nghiện.

Khi phát hiện dấu hiệu bạo lực học đường, nội dung độc hại trên mạng hoặc hành vi vi phạm pháp luật, các em cần kịp thời thông báo với gia đình, thầy cô hoặc cơ quan Công an. Chương trình góp phần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình – nhà trường – lực lượng Công an, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không bạo lực, không ma túy và không vi phạm pháp luật.

Tổ chức cam kết giữa nhà trường, học sinh về an toàn học đường

Hoạt động cũng là việc làm cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động và gần gũi của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ. Mỗi học sinh hãy là một tuyên truyền viên nhỏ tuổi: hiểu pháp luật, sống trách nhiệm, ứng xử văn minh và cùng chung tay xây dựng trường học bình yên, an toàn.