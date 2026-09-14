2.700 học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước

ANTD.VN - Sáng 14/9, Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an phường Vĩnh Hưng, Công an TP Hà Nội, phối hợp Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Tân Khai tổ chức tuyên truyền pháp luật, kỹ năng bảo đảm an toàn cho hơn 2.700 học sinh.

Thống kê cho thấy, trong 8 tháng từ đầu năm 2026, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 114 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Dù cả ba tiêu chí tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm 2025, song nguy cơ mất an toàn giao thông với lứa tuổi học sinh vẫn còn hiện hữu.

Bên cạnh đó, đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại Việt Nam, đặc biệt trong độ tuổi từ 5 đến 14.

Trước thực trạng này, Đội CSGT đường bộ số 4, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, (Phòng CSGT), Đội Cảnh sát PCCC và CHCN trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN), Công an phường Vĩnh Hưng đã phối hợp tổ chức tổ chức tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng chống ma túy - tệ nạn xã hội, thực hiện tốt nề nếp, nội quy học đường năm học 2026-2027.

Các đại biểu tại chương trình

Tại chương trình, báo cáo viên Đội CSGT đường bộ số 4 - Phòng CSGT đã phổ biến những quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với học sinh tiểu học và THCS - nhóm tuổi bắt đầu hình thành thói quen, kỹ năng khi tham gia giao thông.

Báo cáo viên Đội CSGT đường bộ số 4 - Phòng CSGT đã phổ biến những quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Các em được hướng dẫn cách nhận biết, chấp hành hệ thống biển báo, vạch kẻ đường; kỹ năng đi bộ, đi xe đạp an toàn; những quy định cần biết khi điều khiển xe đạp máy và các phương tiện phù hợp với độ tuổi. Báo cáo viên cũng nhấn mạnh việc đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; đồng thời đề nghị phụ huynh nêu gương, hướng dẫn và lựa chọn mũ bảo hiểm phù hợp cho trẻ.

Đối với nội dung an toàn giao thông đường thủy, báo cáo viên Đội CSGT đường thủy số 2 - Phòng CSGT hướng dẫn học sinh nhận diện những nguy cơ mất an toàn thường gặp khi vui chơi, sinh hoạt gần sông, hồ, ao; cách xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp trên sông nước; kỹ năng sử dụng áo phao, dụng cụ nổi và thực hành mặc áo phao đúng cách khi tham gia giao thông đường thủy.

Báo cáo viên Đội CSGT đường thủy số 2 - Phòng CSGT hướng dẫn học sinh nhận diện những nguy cơ mất an toàn thường gặp khi vui chơi, sinh hoạt gần sông, hồ, ao

Cùng với đó, cán bộ Đội Cứu hộ cứu nạn và PCCC trên sông - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn. Các em được hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ tại gia đình, trường học; cách thông tin, cảnh báo cho người lớn khi phát hiện hỏa hoạn; kỹ năng tìm và di chuyển theo lối thoát nạn an toàn.

Cán bộ Đội Cứu hộ cứu nạn và PCCC trên sông - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn.

Cảnh sát hướng dẫn các em mặc áo phao.

Các em học sinh hào hứng trả lời các câu hỏi của báo cáo viên.

Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí sôi nổi. Các em học sinh hào hứng trả lời các câu hỏi của báo cáo viên.

Các em học sinh hào hứng trả lời các câu hỏi của báo cáo viên.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết: Qua buổi tuyên truyền hôm nay, thông điệp chúng tôi muốn gửi đến nhà trường, thầy cô và các em học sinh là kỹ năng giao thông dường bộ, đường thủy an toàn cũng như kỹ năng PCCC và CHCN.

Trung tá Trần Văn Công khuyến cáo, khi tham gia giao thông bằng phương tiện thủy, học sinh phải mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi. Khi tắm, vui chơi gần khu vực ao, hồ, sông, suối, các em phải có người lớn theo dõi, giám sát. Trong mùa mưa bão, phụ huynh không nên để trẻ tự đi một mình tại khu vực sông nước, nơi ngập úng hoặc trong điều kiện mưa giông, gió lớn; không giao trẻ cho những phương tiện thủy không bảo đảm an toàn. Cha mẹ cần làm gương trong việc chấp hành quy định, đồng thời tạo điều kiện để con học bơi và được hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình

Cô Ngô Phương Thảo, Hiệu trưởng trường Liên cấp Tiểu học và THCS Tân Khai cho biết, những chương trình tuyên truyền trực tiếp với lực lượng chức năng có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh tiếp cận các quy định pháp luật bằng những tình huống gần gũi, dễ nhớ, dễ thực hiện. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và các lực lượng chức năng để giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa giao thông và kỹ năng phòng tránh tai nạn cho học sinh.

Hưởng ứng chương trình, thầy và trò nhà trường đã tổ chức các tiểu phẩm sân khấu hóa về văn hóa giao thông. Đáng chú ý, tiểu phẩm “Camera AI” được học sinh thể hiện bằng hình thức song ngữ, thể hiện sự quan tâm của các em đối với việc chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và ứng dụng công nghệ trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Dịp này, các đơn vị chức năng đã trao tặng 50 áo phao cùng nhiều phần quà là đồ dùng học tập cho các học sinh có câu trả lời đúng, thể hiện tốt kiến thức về các nguyên tắc tham gia giao thông an toàn.

Đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường cùng ký cam kết với lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC và CNCH về chấp hành các quy định của pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trong năm học mới.

Kết thúc chương trình, đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường cùng ký cam kết với lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC và CNCH về chấp hành các quy định của pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trong năm học mới.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường, gia đình và các lực lượng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh. Qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền: