Khống chế nhanh vụ cháy nhà dân, ngăn lửa lan trong khu dân cư

ANTD.VN - Vào lúc 14h08 ngày 13-9, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại số 6 ngách 128 ngõ Văn Chương, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Với việc huy động lực lượng, phương tiện kịp thời, đám cháy nhanh chóng được khống chế, không để cháy lan sang các nhà dân liền kề.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều động 1 xe chỉ huy, 6 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy cùng 43 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 10 và số 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đồng thời, CATP Hà Nội đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô chi viện 2 xe chữa cháy để phối hợp xử lý vụ việc.

Hiện trường vụ cháy

Tại hiện trường, các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, khoanh vùng, khống chế đám cháy, đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn không cho lửa lan sang những công trình và nhà dân xung quanh.

Cùng tham gia chữa cháy còn có chính quyền địa phương, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ, quần chúng nhân dân và Đại đội Phòng cháy chữa cháy - Phòng hóa thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Sự phối hợp đồng bộ, khẩn trương của các lực lượng đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát tình hình, hạn chế nguy cơ cháy lan trong khu dân cư.

Đến khoảng 15h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không còn khả năng cháy lan. Lực lượng chức năng đã cứu được nhiều tài sản, đồng thời bảo vệ an toàn các nhà dân liền kề.

Đáng chú ý, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ việc một lần nữa cho thấy, tại các khu dân cư có mật độ xây dựng cao, nhà ở nằm san sát nhau, việc phát hiện và xử lý cháy ngay từ thời điểm ban đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chỉ cần chậm trễ trong việc báo cháy, tiếp cận hiện trường hoặc tổ chức chữa cháy, nguy cơ lửa lan sang các công trình bên cạnh là rất lớn.

Bên cạnh sự chủ động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, sự phối hợp của chính quyền cơ sở, lực lượng tại chỗ và người dân cũng là yếu tố quan trọng trong việc hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ; chủ động kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, đồng thời bảo đảm lối thoát nạn và trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu tại hộ gia đình.

Khi phát hiện cháy, người dân cần nhanh chóng hô hoán, sử dụng phương tiện tại chỗ để xử lý nếu bảo đảm an toàn, đồng thời gọi ngay số 114 để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời tiếp cận, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.