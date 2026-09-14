Khẩn trương hoàn thiện quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT vừa được yêu cầu khẩn trương ban hành quy định về tổ chức bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục; xây dựng khẩu phần ăn khoa học, hợp lý nhưng không làm phát sinh hồ sơ, thủ tục không cần thiết cho cơ sở giáo dục.

Hà Nội thành lập nhiều đoàn kiểm tra ở các phường xã về việc cung cấp, chế biến bữa ăn bán trú trường học ngay tuần đầu năm học mới.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 64/CĐ-TTg yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tập trung chỉ đạo Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục; quy định rõ điều kiện, quy trình tổ chức, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời giảm các thủ tục hành chính không cần thiết và áp lực không thuộc trách nhiệm chuyên môn của nhà trường.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế cập nhật, hướng dẫn xây dựng thực đơn và tổ chức bữa ăn đủ năng lượng, cân đối các chất dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm, phù hợp với độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng, thời gian trẻ em, học sinh ở trường, điều kiện vùng miền và mức tiền ăn; chú trọng phòng, chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì và các vấn đề dinh dưỡng học đường.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong ngành Giáo dục theo hướng liên thông, dùng chung, phục vụ quản lý, giám sát và cảnh báo nguy cơ; tăng cường ứng dụng công nghệ để hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, quản lý đơn vị cung cấp và giám sát chất lượng bữa ăn, không làm phát sinh hồ sơ, thủ tục không cần thiết cho cơ sở giáo dục.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, cấp bách; yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai và kết quả thực hiện Công điện này.

Công điện được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký ban hành xuất phát từ thực tế ngay tuần đầu năm học, việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu; điều kiện chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm; xây dựng thực đơn và kiểm soát dinh dưỡng tại một số nơi còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, sức khỏe của trẻ em, học sinh.