Trang bị kỹ năng giao thông an toàn cho học sinh từ nhà trường

ANTD.VN - Ngày 14/9/2026, Công an xã Phúc Thịnh, Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho khoảng 1.200 học sinh Trường Tiểu học và THCS Tiên Dương, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Công an xã Phúc Thịnh, Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho khoảng 1.200 học sinh Trường Tiểu học và THCS Tiên Dương

Tại chương trình, cán bộ Công an xã Phúc Thịnh đã trực tiếp trao đổi với học sinh những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn các quy tắc tham gia giao thông phù hợp với từng lứa tuổi. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề gần gũi với học sinh như kỹ năng đi bộ, đi xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện an toàn và cách xử lý một số tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Với cách truyền đạt dễ hiểu, sát thực tế, cán bộ Công an xã giúp các em nhận diện rõ hơn những nguy cơ có thể xảy ra trên đường, nhất là các tình huống mất an toàn xuất phát từ việc thiếu quan sát, không tuân thủ quy tắc giao thông hoặc chủ quan khi điều khiển phương tiện.

Không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định pháp luật, buổi tuyên truyền còn tập trung phân tích nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông và hậu quả đối với sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông. Qua đó, các em được nhắc nhở hình thành thói quen tự giác chấp hành quy định, chủ động bảo vệ bản thân và có trách nhiệm nhắc nhở bạn bè, người thân cùng thực hiện.

Đối với học sinh, việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật về giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường có ý nghĩa quan trọng. Những hành động tưởng như rất nhỏ như đi đúng phần đường, quan sát kỹ trước khi qua đường, tuân thủ tín hiệu giao thông hay sử dụng phương tiện đúng quy định đều góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đặc biệt, tại chương trình, học sinh, phụ huynh và nhà trường cùng thực hiện cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, không vi phạm pháp luật về giao thông. Việc ký cam kết không chỉ mang tính tuyên truyền mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của từng học sinh, gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục, quản lý, nhắc nhở các em.

Từ nhà trường, những thông điệp về an toàn giao thông cũng được kỳ vọng lan tỏa tới mỗi gia đình. Khi phụ huynh đồng hành, thường xuyên nhắc nhở và làm gương cho con em trong việc chấp hành pháp luật, ý thức tham gia giao thông của học sinh sẽ được củng cố bền vững hơn.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, khoảng 1.200 học sinh Trường Tiểu học và THCS Tiên Dương được tiếp cận những kiến thức thiết thực, gần gũi về pháp luật giao thông. Qua đó, từng bước hình thành cho các em thói quen “đã tham gia giao thông là phải chấp hành pháp luật”, biết giữ an toàn cho mình và những người xung quanh.

Thời gian tới, Công an xã Phúc Thịnh tiếp tục phối hợp với các nhà trường, gia đình và các lực lượng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh. Qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong mỗi gia đình và cộng đồng.