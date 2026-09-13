Tập trung kiểm soát thị trường Hà Nội những tháng cuối năm

ANTD.VN -Chiều ngày 11/9/2026, Sở Công Thương Hà Nội đã có buổi làm việc với Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội chủ trì buổi làm việc; với sự tham dự của lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cùng đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở và Chi cục.

Đồng chí Trần Đức Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc, định hướng phát triển lực lượng Quản lý thị trường giai đoạn 2027–2030 theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, số hóa, tăng cường ứng dụng dữ liệu và quản trị rủi ro, gắn với quản lý thương mại điện tử)

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện kết quả công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về an toàn thực phẩm, thương mại điện tử.

Báo cáo cho thấy, từ đầu năm đến hết ngày 30/8/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.049 vụ, xử lý 4.006 vụ; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 68,73 tỷ đồng, trong đó tiền xử phạt vi phạm hành chính là 58,06 tỷ đồng.

Đồng chí Trịnh Quang Đức – Bí thư Đảng ủy bộ phận, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc)

Trị giá hàng hóa tịch thu đạt 14,42 tỷ đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy trị giá 40,62 tỷ đồng. Đặc biệt, 65 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, Chi cục cũng báo cáo kết quả phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, các sở, ngành, UBND và Công an các xã, phường trong quản lý địa bàn, kiểm tra các lĩnh vực xăng dầu, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm và xử lý các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát.

Trong 4 tháng cuối năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Công Thương; chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường và tập trung kiểm tra những lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ cao xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm.

Buổi làm việc của Giám đốc Sở Công Thương với Chi cục Quản lý thị trường thành phố là dịp đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 8 tháng đầu năm, đồng thời xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, nhất là giai đoạn thị trường bước vào cao điểm Tết Trung thu và những tháng cuối năm, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô.