Tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật về ma túy trong khu lưu trú công nhân

ANTD.VN - Thời gian qua, Công an phường Xuân Phương, Hà Nội đã tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện vi phạm pháp luật về ma túy trong khu lưu trú công nhân.

Thượng tá Hoàng Tiến Thành, Trưởng Công an phường Xuân Phương cho biết, từ thực tiễn địa bàn có nhiều công trình đang được xây dựng, đông công nhân lưu trú tạm thời, đồng thời thực hiện chỉ đạo của CATP Hà Nội về tăng cường phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy đối với người lao động tại các công trình, dự án xây dựng, lán trại trên địa bàn hành phố, đơn vị đã chủ động rà soát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý cư trú, kiểm tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp với tình hình thực tế.

Các tổ công tác Công an phường Xuân Phương tiến hành kiểm tra hành chính các khu lưu trú trên địa bàn

Cụ thể, Công an phường Xuân Phương đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho CBCS phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn, bảo đảm các biện pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trung tá Lưu Quang Thuận, Phó trưởng Công an phường Xuân Phương nhìn nhận, xác định các công trình, dự án xây dựng, lán trại là nơi thường xuyên tập trung đông người lao động, nhân khẩu biến động, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy, đơn vị đã tập trung rà soát số lượng công trình, khu lưu trú và người lao động đang làm việc, sinh sống trên địa bàn.

Các tổ công tác Công an phường Xuân Phương tiến hành kiểm tra hành chính các khu lưu trú trên địa bàn

Theo đó, cán bộ Công an phường trực tiếp tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; phổ biến tác hại, hậu quả của việc sử dụng trái phép chất ma túy; vận động chủ đầu tư, đơn vị thi công, người quản lý công trình và người lao động nâng cao ý thức tự phòng ngừa, chấp hành nghiêm pháp luật. Đồng thời, lực lượng Công an tăng cường quản lý cư trú, thường xuyên trao đổi với các đơn vị sử dụng lao động để nắm tình hình biến động nhân khẩu, kịp thời phát hiện những yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Quá trình kiểm tra chưa phát hiện người sử dụng ma túy trên địa bàn

Đối với các trường hợp thuộc diện kiểm tra theo quy định, các tổ công tác Công an phường Xuân Phương tổ chức xét nghiệm chất ma túy phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm; kết hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động người lao động không sử dụng, tàng trữ, mua bán hoặc tham gia các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

“Đơn vị tổ chức lực lượng, chia thành nhiều tổ công tác tập trung kiểm tra các khu vực có đông công nhân, người lao động lưu trú nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy” - chỉ huy Công an phường Xuân Phương cho biết.

Ngày 3-9-2026, Công an phường tổ chức kiểm tra nhanh ma túy tại Dự án Lumi CapitalLand thuộc tổ dân phố 19 Miêu Nha và khu nhà trọ công nhân Vinhomes Smart City thuộc tổ dân phố 20 Miêu Nha. Qua kiểm tra, người lao động chấp hành nghiêm túc; không phát hiện trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy.

Cùng với công tác kiểm tra, CBCS Công an phường Xuân Phương tăng cường tuyên truyền phòng ngừa vi phạm pháp luật về ma túy

Thông qua việc kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, quản lý cư trú, kiểm tra và phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công, lực lượng Công an cơ sở từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, chủ động nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy từ sớm, từ cơ sở.

Thời gian tới, Công an phường Xuân Phương tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm tra phù hợp, tăng cường tuyên truyền, quản lý chặt chẽ các khu vực tập trung đông lao động, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, lành mạnh.