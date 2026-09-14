Xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - UBND xã Hạ Bằng, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát các công trình, cơ sở có dấu hiệu vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Hội nghị do đồng chí Cấn Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì, với sự tham dự của đại diện Đội PCCC số 30, Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND xã cùng chỉ huy, cán bộ Công an xã Hạ Bằng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng, rà soát những công trình, cơ sở có nguy cơ vi phạm, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao hoặc chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn PCCC.

Đại úy Nguyễn Tuấn Mạnh – Trưởng Công an xã phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở đó, Công an xã Hạ Bằng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, phân loại, thống kê, lập danh mục và tham mưu xây dựng lộ trình xử lý cụ thể đối với từng trường hợp.

Đồng chí Trưởng Công an xã Hạ Bằng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn ngay từ khi vi phạm mới phát sinh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong quá trình xử lý, bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra tình trạng né tránh, bỏ sót hoặc vi phạm tái diễn.

Đánh giá thực trạng, rà soát những công trình, cơ sở có nguy cơ vi phạm

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cấn Xuân Trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc rà soát, thống kê, lập danh mục các công trình, cơ sở vi phạm trước ngày 30-9, bảo đảm rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả. Đối với những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng hoặc chưa bảo đảm điều kiện an toàn, kiên quyết không để tiếp tục hoạt động khi chưa khắc phục đầy đủ.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, Công an xã Hạ Bằng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng và PCCC, góp phần lập lại kỷ cương quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm và bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn xã.