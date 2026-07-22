Đỗ Nhật Hoàng chính thức trở lại sau “Mưa đỏ”, sánh đôi cùng “chị đẹp” Mie

ANTD.VN - Sau 1 năm kể từ thành công rực rỡ của siêu phẩm "Mưa Đỏ", Đỗ Nhật Hoàng mới chính thức trở lại với một dự án điện ảnh mới mang tên “Yêu sai yêu lại!” do đạo diễn Nhu Đặng cầm trịch. Đóng cặp cùng anh trong dự án mới là “chị đẹp” Mie. Dự án vừa chính thức được bấm máy.

Từ vai phụ trong "Mai" cho đến vai chính đầy ấn tượng trong "Ngày xưa có một chuyện tình" và "Mưa đỏ", nam diễn viên đã khẳng định thực lực và biên độ diễn xuất đa dạng của mình. Với diện mạo nam tính cùng gương mặt đậm chất điện ảnh, anh được kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố bùng nổ, bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ phim Việt.

Đỗ Nhật Hoàng và Mie trong ngày cúng khai máy phim “Yêu sai yêu lại!”

Chia sẻ về sự trở lại đặc biệt lần này, Đỗ Nhật Hoàng cho biết bản thân rất hào hứng khi nhận được kịch bản từ đạo diễn. Nói về áp lực doanh thu phim sau "Mưa đỏ", Đỗ Nhật Hoàng nói: “Áp lực cũng có nhưng Hoàng muốn toàn tâm toàn ý mang tới một dự án tâm huyết, đem tới nhiều cảm xúc nhất cho khán giả. Còn về doanh thu, đó như một món quà đi kèm cho những sự cố gắng toàn bộ ekip và dự án. Mong nhiều nhiều khán giả sẽ yêu thương 'Yêu sai yêu lại!”.

Một trong những lý do thú vị khác khiến Đỗ Nhật Hoàng lập tức nhận lời là việc được đóng cặp với “chị đẹp” Mie để tạo thành một cặp đôi “dở khóc dở cười” trên màn ảnh rộng.

Theo đó, Mie được khán giả biết tới rộng rãi với vai trò một DJ xinh đẹp, bốc lửa và luôn nhiệt huyết trên sân khấu. Lấn sân sang điện ảnh, Mie gây ấn tượng với vai Xuân trong "Quỷ cẩu" (2023). Diễn xuất của Mie được đánh giá có khả năng biến hoá đa dạng, khi thì trẻ trung, năng động, lúc thì cam chịu, bất lực trước hoàn cảnh.

Nói về sự trở lại, Mie chia sẻ trong suốt hai năm qua, nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng lại thuộc thể loại kinh dị nên còn băn khoăn. Vậy nên khi được NSX gửi tới một kịch bản có yếu tố hài hước, dễ thương như "Yêu sai yêu lại!, cô lập tức nhận lời vì “đúng gu”.

“Mie nghiêm túc với việc đóng phim và hy vọng được mọi người ủng hộ. Mình cũng học nhiều lớp diễn xuất để bổ sung thêm kiến thức, đồng thời khi lên set quay, mình cũng được các cô chú anh chị trong đoàn phim hướng dẫn thêm nhiều, mong sẽ không làm phụ lòng khán giả”, cô nhấn mạnh.

Lần đầu đóng phim hài - lãng mạn cùng Đỗ Nhật Hoàng, diễn viên Mie hào hứng: “Tụi mình từng học chung với nhau 2 lớp diễn xuất nên ngôn ngữ đối thoại khi diễn xuất cũng khá quen thuộc. Hoàng là một cậu trai bẽn lẽn, ngại ngùng, bên trong là một sự sục sôi, cháy bỏng. Gu bạn trai của Mie thì lúc này lúc kia lắm, nhưng nếu nói gu của Nhã (nhân vật do Mie vào vai), thì Dương (nhân vật do Đỗ Nhật Hoàng vào vai) là chắc chắn rồi đó, rất ga lăng. Mie thích kịch bản này, và Mie biết chắc Hoàng cũng thích kịch bản vì có Mie đóng”.

Đạo diễn Nhu Đặng cùng hai diễn viên chính của “Yêu sai yêu lại!”. Dự án còn nhiều diễn viên khác sẽ được nhà sản xuất bật mí trong thời gian tới

“Hoàng đôi khi quên mất mình từng học chung với Mie, chỉ hay xem Mie qua những clip viral mạng xã hội và không nghĩ cô ấy lại nghiêm túc như thế. Mie rất vui, giống Nhã, là một điểm cộng lớn góp phần vào sự duyên dáng của bộ phim lần này”, Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ thêm.

"Yêu sai yêu lại!" mang thể loại hài - tình cảm - gia đình. Phim mở ra nhiều tầng suy ngẫm cho cộng đồng mạng ngay từ tựa đề. Liệu câu chuyện tình yêu “trắc trở”, hôn nhân “trúc trắc” của cặp đôi Nhật Hoàng - Mie sẽ được đạo diễn và NSX thể hiện như thế nào để vừa mang tới sự chân thực nhưng vẫn hài hước, dí dỏm, gần gũi với thế hệ trẻ, đặc biệt là sự đồng cảm của lứa tuổi GenY, GenZ. Câu trả lời vẫn đang được ekip giữ kín, tạo nên sự tò mò cực độ ngay từ ngày bấm máy đầu tiên.

Ngay ngày đầu khai máy, fan của Đỗ Nhật Hoàng đã dành món quà bất ngờ cho anh và đoàn phim

Được biết, biên kịch của phim "Yêu sai yêu lại!" là Nguyễn Mai Nhật Ánh. Nữ biên kịch là người đứng đằng sau thành công của "Tiệm ăn của quỷ", "Tử chiến trên không". Đây được xem là bảo chứng chất lượng của phim "Yêu sai yêu lại!" ngay từ khâu kịch bản.

Với sự đầu tư chỉn chu về kịch bản và sự hóa thân của dàn diễn viên thực lực, "Yêu sai yêu lại!" kỳ vọng sẽ không chỉ là một bộ phim giải trí, mà còn là một dấu ấn cảm xúc sâu đậm cho khán giả Việt trong dịp đầu năm. Phim dự kiến ra mắt dịp Valentine 2027.