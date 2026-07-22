"Lửa trắng" và sức hút từ dòng phim hình sự

ANTD.VN - Không chỉ khai thác cuộc chiến chống tội phạm ma túy, "Lửa trắng" còn cho thấy những dấu ấn mới tạo nên sức hút của dòng phim hình sự trên sóng màn ảnh nhỏ.

"Lửa trắng" khai thác cuộc chiến chống tội phạm ma túy trong bối cảnh công nghệ số

Sau vài tuần lên sóng VTV3, "Lửa trắng" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều tình tiết của bộ phim liên tục được bàn luận trên mạng xã hội và các diễn đàn yêu phim. Phim do VFC sản xuất không chỉ khai thác đề tài đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy vốn giàu kịch tính, những thước phim còn tạo sức hút nhờ nhịp phim nhanh, nhiều tình tiết bất ngờ và hệ thống nhân vật được xây dựng có chiều sâu.

"Lửa trắng" thuộc dòng phim chính luận - hình sự, lấy cảm hứng từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm ma túy trong bối cảnh công nghệ số. Phim mở ra cuộc điều tra về một đường dây ma túy hoạt động dưới nhiều vỏ bọc hợp pháp. Trong đó, loại ma túy hư cấu mang tên "bụi trăng" trở thành mắt xích quan trọng của chuyên án, len lỏi vào đời sống giới trẻ thông qua các buổi tiệc, mạng xã hội và môi trường giải trí.

Kịch bản gây tò mò với nhiều lớp lang

Duy Hưng gây tò mò với vai diễn bí ấn trong phim

Thay vì chỉ tập trung vào những màn truy bắt hay đấu súng, "Lửa trắng" lựa chọn cách kể nhiều lớp lang. Theo đó, song song với quá trình phá án là câu chuyện về những người trẻ bị cuốn vào cám dỗ, những gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ và những chiến sĩ Công an phải đối mặt với áp lực, hiểm nguy trong từng chuyên án. Chính cách khai thác này khiến bộ phim không chỉ dừng lại ở yếu tố hình sự mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về lựa chọn, lòng tham, niềm tin và sự phản bội.

Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của phim là hệ thống nhân vật được xây dựng với nhiều góc nhìn. Mỗi người đều có quá khứ, động cơ và những giằng xé riêng, khiến diễn biến câu chuyện liên tục thay đổi. Những chi tiết liên quan đến thân phận nhân vật, tuyến "Công an chìm" hay các mối quan hệ trong đường dây tội phạm được cài cắm qua từng tập, tạo nên nhiều sự bất ngờ cho người xem.

Cặp đôi Việt Hoa và Duy Hưng diễn xuất ăn ý và tạo nên "cơn sốt đẩy thuyền" trên các diễn đàn phim ảnh

Ngoài sự hấp dẫn từ kịch bản, dàn diễn viên cũng góp phần tạo nên sức hút của bộ phim khi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc và tài năng như NSƯT Hồ Phong, Duy Hưng, Việt Hoa, Thu Quỳnh... Mỗi nhân vật đều có màu sắc riêng, góp phần khắc họa cuộc đấu trí giữa lực lượng chức năng và các đối tượng phạm tội. Theo chia sẻ của Việt Hoa, vai Mai là một trong những nhân vật thử thách nhất với cô khi đòi hỏi nhiều thay đổi từ ngoại hình đến cách thể hiện tâm lý.

Trong quá trình phát sóng, nhiều tình tiết của "Lửa trắng" tiếp tục trở thành chủ đề được khán giả bàn luận trên các diễn đàn. Không ít người xem đưa ra dự đoán về thân phận các nhân vật, diễn biến chuyên án hay những bước ngoặt tiếp theo của câu chuyện. Cách kết thúc mỗi tập ở những nút thắt quan trọng cũng góp phần giữ sự tò mò của người xem.

Nỗ lực làm mới dòng phim hình sự

Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của dòng phim hình sự Việt Nam

Bên cạnh câu chuyện trên màn ảnh, "Lửa trắng" còn cho thấy những nỗ lực mới trong cách sản xuất phim hình sự của VFC. Yếu tố chân thực được đặt lên hàng đầu khi bộ phim có sự phối hợp của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an ngay từ giai đoạn đầu của dự án thông qua việc tham gia tư vấn chuyên môn, thẩm định kịch bản và hỗ trợ xây dựng nhiều tình huống nghiệp vụ xuyên suốt bộ phim. Nhờ sự đồng hành của lực lượng nghiệp vụ, nhiều chi tiết về điều tra, tổ chức chuyên án và hoạt động của lực lượng chức năng được tái hiện gần với thực tế hơn.

Cùng với việc đồng hành hỗ trợ về chuyên môn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng tạo điều kiện về lực lượng và phương tiện phục vụ quá trình ghi hình bộ phim. Theo đạo diễn Bùi Quốc Việt, "Lửa trắng" được VFC đầu tư lớn về hình ảnh với nhiều cảnh quay quy mô, trong đó có những phân đoạn huy động khoảng 100 người cùng các phương tiện chuyên dụng của lực lượng cảnh sát

Nhiều cảnh quay trong "Lửa trắng" được thực hiện với sự hỗ trợ của lực lượng và phương tiện chuyên dụng của lực lượng Công an

Bộ phim cũng được thực hiện theo định hướng miniseries mà VFC đang triển khai trong thời gian gần đây. Thời lượng ngắn hơn giúp tiết tấu được đẩy nhanh, hạn chế những tuyến truyện rườm rà và tập trung vào diễn biến của chuyên án. Đây cũng là cách làm phù hợp với xu hướng thưởng thức của khán giả hiện nay, khi nhịp kể nhanh và mạch phim gọn được ưu tiên hơn.

Trong những năm gần đây, phim hình sự vẫn là một trong những thế mạnh của VFC. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của đời sống xã hội, các tác phẩm cũng dần mở rộng cách tiếp cận, không chỉ xoay quanh hành trình phá án mà còn phản ánh những vấn đề thời sự. Với "Lửa trắng", êkíp sản xuất đã lựa chọn khai thác cuộc chiến chống ma túy trong bối cảnh công nghệ số, khi các đối tượng phạm tội ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tiếp cận giới trẻ thông qua không gian mạng và môi trường giải trí.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định "Lửa trắng" sẽ trở thành dấu mốc mới của dòng phim hình sự Việt Nam. Tuy nhiên, từ cách lựa chọn đề tài, nhịp kể cho đến hướng xây dựng nhân vật, bộ phim đã cho thấy nỗ lực thoát khỏi mô-típ quen thuộc để mang đến một câu chuyện gần hơn với những thách thức của đời sống hôm nay. Chính những thay đổi ấy đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho dòng phim hình sự trên sóng truyền hình Việt.