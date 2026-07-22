NSƯT Cao Minh cảm động khi được Huỳnh Lập “tặng nhà”

ANTD.VN - Ngày 21/7, sự kiện họp báo công bố dự án "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đã diễn ra tại hội trường Nhà Thiếu nhi TP.HCM. Đạo diễn Huỳnh Lập cùng giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng và dàn diễn viên gồm NSƯT Cao Minh, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Phương Thanh, Xuân Phúc, Puka, Cody Nam Võ, Tín Nguyễn, Tường Hồng Phú, Nguyễn Chí Nguyện... đã chính thức giới thiệu dự án đến khán giả và truyền thông.

Sự xuất hiện của ca sĩ Phương Mỹ Chi trong phần trình diễn ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ", sáng tác bởi nhóm DTAP khiến cả hội trường xúc động. Hội ngộ ê-kíp từng tạo nên thành công của "Nhà gia tiên", “em út Mỹ Tiên” cũng không giấu được sự bồi hồi và cho biết dù đã hát ca khúc này ở nhiều sân khấu nhưng hôm nay vẫn cảm thấy đong đầy cảm xúc và xúc động. Dù không chính thức diễn xuất trong "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu", nhưng theo chia sẻ của Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi sẽ xuất hiện theo một cách đặc biệt không kém ở phần mở đầu của phim.

Phương Mỹ Chi xuất hiện thể hiện ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ" đầy cảm xúc

Tại sự kiện, Huỳnh Lập tiết lộ đã ấp ủ dự án "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" khi đang quay hình phim "Nhà gia tiên": “Tôi viết kịch bản mất nửa năm. Khi được trải qua 2 đại lễ của đất nước, tôi tin rằng các bạn trẻ Việt Nam rất quan tâm đến chủ đề này, nên càng có động lực để hiện thực ý tưởng này. Sau đó, tôi tham gia 'Sao nhập ngũ' và cảm nhận rõ hơn tinh thần của một người chiến sĩ.

Dự án này được nhen nhóm từ lâu trong tôi, chứ không phải do thấy những tác phẩm lịch sử trước đó được đón nhận mà muốn làm theo. Tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải lan tỏa tinh thần yêu nước. Tôi cũng vô cùng bất ngờ, bồi hồi và xúc động khi chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được phát động cùng thời điểm bộ phim chuẩn bị ra mắt khán giả. Đối với tôi, tinh thần yêu nước không phải theo thời điểm mà là cả cuộc đời của một người Việt Nam”.

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Huỳnh Lập không ngần ngại bày tỏ "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" là một dự án “mạo hiểm” đối với mình: “Chủ đề của phim quá lớn, cả về hình ảnh, ý nghĩa và cảm xúc của mọi thế hệ. Tôi phải có trách nhiệm kết nối mọi người lại với nhau, với mong muốn các thế hệ sẽ kết nối và hiểu nhau hơn. Đây không phải phim lịch sử, mà là bộ phim một người trẻ như tôi được nhìn về lịch sử. Tôi không cố gắng chứng minh lịch sử như thế nào, mà chứng minh tình cảm của thế hệ trẻ đối với ông cha. Mong rằng sự liều lĩnh của tôi sẽ được khán giả đón nhận và yêu thương”.

Khi được hỏi về áp lực khi đóng phim điện ảnh, Cody Nam Võ cho biết: “Bộ phim này luôn là áp lực lớn nhất của tôi trong thời gian qua. Khi diễn xuất phải thoại liên tục nhưng không được nói nhảm, nói sảng mà vẫn làm sao cho khán giả cười, nên tôi thấy rất căng thẳng. Diễn nét hài còn khó hơn cả diễn cảm xúc. Thật may mắn khi anh Huỳnh Lập tiếp thêm cho tôi nhiều niềm tin. Tất cả các cô chú, anh chị trong đoàn phim đều xem tôi như một đứa em, đứa cháu trong nhà và chỉ bảo, giúp đỡ tôi rất nhiều. Hy vọng sau khi xem phim, mọi người sẽ thấy Cody Nam Võ xứng đáng với nhân vật Trí Bình”.

Poster chính thức của "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu"

NSƯT Cao Minh tiết lộ lý do nhận lời đóng phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" chỉ sau 2 tiếng cân nhắc: “Tôi cho rằng không có ranh giới giữa phim chính luận và không chính. Làm nghệ thuật chỉ cần làm sao đưa đến cho khán giả tinh thần văn hoá nghệ thuật của nước mình. Tôi nghe nói Huỳnh Lập giỏi về phim tâm linh, tôi mới nghĩ rằng liệu tôi đóng được phim tâm linh không?

Tôi mất 2 tiếng đọc xong ý tưởng kịch bản mới nhận lời. Huỳnh Lập rất khéo viết. Trong biết bao năm làm nghề ca hát, rồi đóng phim, tôi đã có những vai diễn rất nặng, nhưng trong phim này, tôi luôn cảm thấy trĩu nặng vì mỗi tối khi về nhà đều phải nghĩ ngày mai lên đoàn quay cần làm gì để thể hiện cho ra nhân vật, để “đánh lừa” được khán giả. Huỳnh Lập thật sự rất giỏi trong việc viết kịch bản, tôi muốn gửi lời khen đến con”.

Cody Nam Võ có vai diễn điện ảnh đầu tiên của mình

Ngay tại sự kiện, Huỳnh Lập cùng ê-kíp "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đã dành tặng NSƯT Cao Minh một món quà đặc biệt: mô hình căn nhà của ông Thời - bối cảnh trung tâm của bộ phim được thu nhỏ với nhiều chi tiết được tái hiện tỉ mỉ. Xưng “con” và gọi NSƯT Cao Minh là “ông nội”, Huỳnh Lập chia sẻ: “Ông nội rất thích căn nhà này sau khi bộ phim quay xong. Con không thể tặng ông nội căn nhà thật ở Tây Ninh, nhưng con muốn tặng ông nội mô hình này để lưu giữ một kỷ niệm đẹp”.

Trước món quà bất ngờ, NSƯT Cao Minh đã lặng người trong giây lát vì xúc động trước khi gửi lời cảm ơn đến đoàn phim. Nam nghệ sĩ cho biết sẽ mang mô hình căn nhà ông Thời về trưng bày thật trang trọng tại khu du lịch sinh thái của mình.

Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn vào vai một đôi vợ chồng trong phim

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" xoay quanh Trí Bình, một chàng trai Gen Z, trở về vùng quê hẻo lánh để trải qua kỳ nghỉ hè cùng ông nội là ông Thời - một cựu chiến binh sống đơn độc nhiều năm. Trí Bình liên tiếp chứng kiến hàng loạt hiện tượng kỳ lạ của ông nội và nhận được những lời cảnh báo rùng rợn từ mọi người. Khi bí mật về ông Thời dần được hé lộ, cậu buộc phải đối mặt với nỗi sợ hãi, vượt qua khoảng cách thế hệ để dần nhận ra các giá trị tưởng chừng đã bị lãng quên.

Đan xen giữa tiếng cười, yếu tố tâm linh và những tình huống éo le, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" là câu chuyện về gia đình, sự trưởng thành và hành trình đi tìm câu trả lời cho nỗi trăn trở: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”.

Đạo diễn Huỳnh Lập cùng dàn diễn viên chính của "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu"

Phim điện ảnh "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 21/8/2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc, với suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 14/8 và cả ngày 15 - 16/8.