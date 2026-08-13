Trần học phí đại học tự chủ dự kiến tối đa bằng 2,5 lần so với mức trần của cơ sở chưa tự chủ

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT đề xuất mức trần học phí tối đa gấp 2,5 lần cho các trường tự chủ, học phí cơ sở chưa tự chủ giữ ổn định trừ ngành nha khoa tăng lên 3,5 triệu đồng/tháng từ năm học 2026-2027.

Mức trần học phí tăng mạnh với ngành răng hàm mặt

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra dự thảo bổ sung Nghị định Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Trong đó bổ sung thêm đối tượng miễn, giảm, hỗ trợ học phí mới như người học các ngành, nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật, thể thao, người học chương trình giáo dục trung học nghề…

Đặc biệt, Bộ này đề xuất hợp nhất hai nhóm "cơ sở tự đảm bảo chi thường xuyên" và "tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư" thành một nhóm duy nhất. Mức trần học phí của nhóm này sẽ được xác định tối đa bằng 2,5 lần so với mức trần của cơ sở chưa tự chủ.

Đáng chú ý, trong khối ngành sức khỏe, chuyên ngành răng hàm mặt (nha khoa) sẽ được chuyển từ nhóm 6.1 sang nhóm 6.2, tức là xếp ngang hàng với ngành y học và dược học. Các cơ sở tự chủ sẽ được tự xác định, với mức trần tối đa bằng 2,5 lần so với mức trần 3,5 triệu đồng.

Cụ thể, đối với năm học 2026 - 2027 tại các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, mức trần học phí của chuyên ngành răng hàm mặt tăng lên 3,5 triệu đồng/người/tháng, quy định cũ (thuộc nhóm 6.1) là 2,66 triệu đồng/người/tháng.

Việc nâng mức trần học phí của ngành nha khoa được cơ quan soạn thảo lý giải là nhằm phản ánh đúng tính chất đặc thù, bù đắp chi phí đào tạo chuyên sâu, vật tư và trang thiết bị thực hành vốn rất cao.

Với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách, Nhà nước sẽ hỗ trợ một khoản tiền nhất định theo quy định.

Tuy nhiên, nếu người học chọn môi trường giáo dục có chi phí đắt đỏ hơn, ví dụ như trường tư thục, hoặc các chương trình chất lượng cao, đặc thù, thì nhà nước không "bao trọn gói". Phần chênh lệch giữa mức học phí thực tế của nhà trường và khoản tiền nhà nước đã cấp bù, người học sẽ phải tự chi trả

Đồng thời, nhằm giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính và giấy tờ trung gian, dự thảo cho phép các cơ sở giáo dục được quyền linh hoạt chi trả trực tiếp hoặc thực hiện cơ chế đối trừ (bù trừ) phần học phí được nhà nước hỗ trợ thẳng vào khoản học phí phải nộp của người học.

Dự thảo quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm học 2026-2027 trở đi như sau: