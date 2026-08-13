Sau tổ chức lại, Sở Ngoại vụ, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội có bao nhiêu phòng chuyên môn?

ANTD.VN - Sau khi được tái thành lập, Sở Ngoại vụ Hà Nội có 04 phòng và tương đương, là Sở có số phòng chuyên môn ít nhất của thành phố…

Bà Ngô Minh Hoàng vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

Theo đó, sau khi được tổ chức lại (sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng), Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, được giao thực hiện 27 nhóm nhiệm vụ về lĩnh vực xây dựng trong quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, kết cấu hạ tầng giao thông...

Cơ cấu của Sở gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc; 14 phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cũng đã ký ban hành Quyết định số 4188/QĐ-UBND ngày 11/8/2026 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội.

Đây là Sở vừa được tái thành lập theo Nghị quyết về việc tổ chức lại, thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội được HĐND TP Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), ngày 10-8-2026.

Theo đó, Sở Ngoại vụ Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, có trách nhiệm thực hiện 28 nhóm nhiệm vụ về: thực hiện các công tác hợp tác và hội nhập quốc tế; đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân; ngoại giao kinh tế; công tác ngoại giao văn hóa; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; lãnh sự và hoạt động di cư quốc tế; công tác lễ tân nhà nước tại địa phương; thông tin đối ngoại; công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; phi chính phủ nước ngoài...

Cơ cấu tổ chức gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc; 04 phòng và tương đương thuộc Sở Ngoại vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn cũng vừa ký ban hành Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.

Đây là Sở vừa được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch thành phố Hà Nội vào Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

Theo Quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, được giao thực hiện 35 nhóm nhiệm vụ, trong đó tập trung về nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa; thư viện; quảng cáo; văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động; xuất bản, in và phát hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục, thể thao ở thành phố…

Cơ cấu tổ chức gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc và 10 phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở. Trước mắt giữ nguyên số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau thành lập; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở trong phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố.