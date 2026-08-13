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Mức điểm trúng tuyển 18 trường Công an cao nhất 24,42

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Duy Anh

ANTD.VN - Sáng 13/8, các trường công an chính thức công bố điểm trúng tuyển năm 2026 với điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 24,42 điểm đối với nữ nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân.

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Năm 2026: Điểm trúng tuyển các trường công an cao nhất là....

Năm 2026, các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển.

Các học viện, trường Công an nhân dân tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 có hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi. Công thức tính điểm xét tuyển vẫn áp dụng cách tính tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển chiếm tỉ lệ 40% và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỉ lệ 60%.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 21/8.

Cụ thể điểm chuẩn các trường như sau:

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Từ khóa:

#Trường công an #Điểm chuẩn

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