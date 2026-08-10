Năm học 2026-2027: Mức học phí hàng loạt trường chất lượng cao giảm, nhiều nhất tới 1,1 triệu đồng/tháng

ANTD.VN - Mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố năm học 2026-2027 vừa được HNĐ phê duyệt giảm mạnh so với năm học trước

Nhiều trường chất lượng cao của Hà Nội giảm học phí

Theo Nghị quyết phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố trong năm học 2026-2027 vừa được HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua ngày 10-8, mức thu mới được áp dụng cho 35 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao trên toàn thành phố.

Việc thu học phí được thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước bảo đảm các điều kiện như đối với trường công lập đại trà. Phụ huynh đóng góp cho phần dịch vụ chất lượng cao và hệ thống dịch vụ hỗ trợ theo chuẩn chất lượng cao. Các cơ sở giáo dục phải công khai, minh bạch những cam kết về chất lượng giáo dục.

Mức thu học phí chương trình bổ sung được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao do UBND thành phố ban hành, bảo đảm phân định rõ chương trình giáo dục bắt buộc với chương trình bổ sung theo yêu cầu của người học.

Các cơ sở giáo dục chỉ được thực hiện chương trình bổ sung theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền; phải công khai nội dung chương trình cùng mức thu học phí theo quy định và không được thu hai lần đối với cùng một nội dung giáo dục.

Theo đó, với cách tính này, học phí của các trường chất lượng cao giảm khá nhiều so với năm học trước, với mức giảm nhiều nhất lên tới 1,1 triệu đồng/tháng/học sinh.

Cụ thể như sau: