Miễn, giảm lệ phí trước bạ cho người dùng VNeID định danh điện tử mức độ 2

ANTD.VN - Từ ngày 15/8/2026 đến 28/2/2027, người dùng VNeID mức 2 sẽ được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm một nửa với ô tô khi khai, nộp thuế điện tử lần 2, theo đề xuất mới của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí để triển khai Nghị quyết số 66.22/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số.

Theo dự thảo, từ ngày 15/8/2026 đến 28/2/2026, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đáp ứng điều kiện quy định Nghị quyết số 66.22/2026 sẽ được hưởng chính sách miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí.

Cụ thể, nhà đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ.

Với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trường hợp nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, mức lệ phí trước bạ được đề xuất giảm 50%. Đối với xe mô tô nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, lệ phí trước bạ giảm 100%.

Mỗi công dân chỉ được hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ một lần duy nhất đối với một tài sản. Số tiền lệ phí trước bạ được giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Hiện nay, ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống đang nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lần 2 ở mức 2%; xe mô tô chịu mức 1%.

Để được hưởng ưu đãi, công dân phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, khai và nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn của cơ quan thuế, đồng thời đáp ứng các điều kiện về tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID.

Với nhà, đất, các thông tin cần được tích hợp gồm mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

Đối với ô tô, xe máy, các thông tin cần được tích hợp gồm mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe hoặc quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định miễn một loạt phí đối với công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, như:

Miễn phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch; Miễn lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú và tách hộ; Miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước đối với các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước, cấp đổi thẻ căn cước và cấp lại thẻ căn cước; Miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

Miễn lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện giao thông đường bộ đối với việc đổi, cấp lại giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế); Miễn lệ phí cấp chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới đối với các trường hợp cấp đổi, cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời và biển số xe tạm thời; Miễn lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh và tem AB;

Giảm 50% mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay, tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm); Giảm 50% mức phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.