Thi lại ở Tuyên Quang: Chú trọng ổn định tâm lý thí sinh, 2 học sinh xác nhận không dự thi

ANTD.VN - Kỳ thi lại tại Tuyên Quang, 2/328 thí sinh xác nhận không dự thi. Đoàn giám sát kỳ thi này do Đại học Bách khoa và Sở GD-ĐT Hà Nội phụ trách.

Hai thí sinh xác nhận không tham gia kỳ thi lại tại Tuyên Quang

Thông tin từ Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết, trước khi diễn ra kỳ thi lại các môn thi tốt nghiệp THPT, Sở này đặc biệt chú trọng ổn định tâm lý cho thí sinh. Sở đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh, học sinh qua nhiều kênh để thông tin, động viên các em tham dự kỳ thi lại.

Cùng với đó, trường THPT chuyên Tuyên Quang cũng đã tổ chức ôn tập thi lại cho các học sinh, động viên tâm lý các em.

Với tổng số 328 thí sinh thi lại, đến thời điểm này đã có 322/322 học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã xác nhận tham dự kỳ thi lại, với 6 thí sinh tự do, có 4 em đăng ký dự thi, 2 em đang là sinh viên đại học và xác nhận không tham dự.

Được biết, để đảm bảo kỳ thi diễn ra minh bạch, đúng quy chế, lực lượng giám sát kỳ thi do Bộ GD-ĐT điều động và quyết định. Trưởng đoàn giám sát đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội. Thành viên đoàn đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội và các đơn vị trực thuộc sở.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ dự kỳ thi lại vào ngày 14 và 15-8. Ngày 14-8, thí sinh thi hai môn bắt buộc ngữ văn và toán; sáng 15-8 thi hai môn tự chọn. Điểm thi dự kiến công bố ngày 19-8.

Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết, Sở nhận thức trách nhiệm trước tỉnh, trước Bộ GD-ĐT, trước nhân dân và đặc biệt trước thí sinh. Vì vậy quy trình chuẩn bị thi, tổ chức thi, coi thi, chấm thi tuân thủ tuyệt đối theo quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Nhân sự phục vụ kỳ thi được lựa chọn kỹ lưỡng, với 175 lượt nhân sự phục vụ kỳ thi. Riêng đội ngũ giám thị coi thi, ngoài tiêu chuẩn quy định trong quy chế thi tốt nghiệp, đều được lựa chọn theo tiêu chí đánh giá xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ thi trở lên và được Sở trực tiếp tập huấn.