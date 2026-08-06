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Điều kiện để học sinh, sinh viên được giảm 70% học phí

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Linh Đan

ANTD.VN - Để được hưởng chính sách này, người học phải đáp ứng những điều kiện cụ thể theo quy định về đối tượng, ngành đào tạo và cơ sở giáo dục. Hồ sơ thủ tục, trình tự thực hiện giảm học phí thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục Đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật bao gồm nhạc công kịch hát dân tộc.

Bên cạnh đó, còn có nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

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Người học phải đáp ứng những điều kiện cụ thể theo quy định về đối tượng, ngành đào tạo và cơ sở giáo dục. (Ảnh: Vũ Mừng)

Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; Một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định.

Học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục Đại học là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) mà bản thân và cha hoặc mẹ có nơi thường trú tại thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Sinh viên là người dân tộc thiểu số đáp ứng điều kiện bản thân và cha hoặc mẹ có nơi thường trú tại thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền sẽ được giảm học phí 70%.

Từ khóa:

#học phí #giảm học phí #sinh viên #dân tộc thiểu số #nghề nghiệp

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