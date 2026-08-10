Hà Nội "chốt" mức thu học phí trường công lập chất lượng cao năm học 2026-2027

ANTD.VN - Sáng nay (10/8), HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố năm học 2026-2027.

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khoá XVII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố năm học 2026-2027.

Theo UBND TP Hà Nội, đến tháng 7/2026, toàn Thành phố có 35 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao; các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND TP.

Các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố được tổ chức thực hiện trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, phương pháp giáo dục, chương trình bổ sung và các điều kiện hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Do đó, việc xác định mức thu học phí chương trình bổ sung cần được xem xét trên cơ sở chi phí thực tế để tổ chức thực hiện chương trình, bảo đảm nguyên tắc thu đúng, thu đủ, chi phí hợp lý, công khai, minh bạch và gắn với cam kết chất lượng giáo dục của từng cơ sở.

Mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội năm học 2026-2027 được quy định tại Nghị quyết như sau: