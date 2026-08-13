“Tiếp tục đào tạo, phát triển cán bộ trẻ”

ANTD.VN - Đó là đề nghị của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Chiều 12/8, Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hai Bà Trưng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát chủ trì buổi làm việc.

Rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng ghi nhận những nỗ lực, kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hai Bà Trưng đã đạt được, đặc biệt là tinh thần cầu thị, trách nhiệm của địa phương trong giải trình các nội dung được đặt ra và nhận diện được những khó khăn, hạn chế để khắc phục trong thời gian tới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hai Bà Trưng tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, cập nhật đầy đủ các chủ trương, quy định mới của Trung ương và Thành ủy; Làm rõ cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, bố trí theo hướng đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, sở trường; Ưu tiên kiện toàn đội ngũ cán bộ các lĩnh vực quản lý đô thị, quy hoạch, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, phát triển cán bộ trẻ, tạo môi trường để cán bộ thể hiện chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và thực hiện nghiêm cơ chế "có vào, có ra, có lên, có xuống”.

Đồng chí cũng yêu cầu phường Hai Bà Trưng nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, khách quan; tăng cường tự phê bình, phê bình, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong trường học và doanh nghiệp; Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo nguồn phát triển Đảng.

Cùng với đó, cần tạo chuyển biến thực chất trong chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu cán bộ, đảng viên phục vụ quản lý, đánh giá.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, địa phương phải đổi mới việc học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết; Nhân rộng các mô hình hiệu quả như ấn phẩm điện tử, diễn đàn nhân dân góp ý thực hiện Nghị quyết và các mô hình chuyển đổi số trong công tác Đảng…; Quan tâm quy hoạch, đào tạo cán bộ lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số.

Ngay sau cuộc làm việc này cần khẩn trương khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra; Đồng thời xử lý bất cập trong vận hành các phần mềm quản lý và sổ tay Đảng viên điện tử, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Xác định công tác cán bộ là khâu đột phá

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, giám sát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh cho biết, sau khi được thành lập từ ngày 1/7/2025 theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Hai Bà Trưng đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Chuyển đổi số trở thành một trong những điểm nhấn trong công tác Đảng. Phường đã hoàn thành 100% nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch của TP năm 2025; Số hóa 100% hồ sơ Đảng viên trên cơ sở dữ liệu Đảng viên 4.0 và bảo đảm 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số trong xử lý văn bản điện tử.

Kết quả công tác cán bộ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2026, phường được giao dự toán thu ngân sách 9.320 tỷ đồng; Sau 7 tháng đã đạt 9.155 tỷ đồng, tương đương 98,24%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 200 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch.

Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm được bảo đảm tiến độ. Trong giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,56% trên tổng số hơn 11.000 hồ sơ từ đầu năm, thuộc nhóm 10 đơn vị dẫn đầu TP về cải cách hành chính…

Phường vẫn đối mặt với áp lực lớn do khối lượng công việc tăng trong khi biên chế hạn chế; Một bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ lớn tuổi hoặc chuyển từ đơn vị sự nghiệp, còn gặp khó khăn trong thích ứng với công nghệ và phương thức làm việc mới...

Thời gian tới, phường Hai Bà Trưng xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và chuyển đổi số; Thực hiện phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ hiệu quả.

Đồng thời, phường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ, chủ động đề xuất bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số và khối lượng công việc, tiếp tục kiện toàn các vị trí còn thiếu trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Phường cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Xây dựng, tích hợp, liên thông cơ sở dữ liệu cán bộ, Đảng viên; đồng thời nghiên cứu điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp và chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, đãi ngộ cán bộ cơ sở, qua đó tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp phường.