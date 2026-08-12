Ông Vũ Huy Bình làm Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội

ANTD.VN - Ông Vũ Huy Bình, Trưởng phòng Nội chính - Văn phòng UBND TP Hà Nội đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao quyết định cho đồng chí Vũ Huy Bình

Chiều 12-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 4218/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bổ nhiệm đồng chí Vũ Huy Bình, sinh năm 1974, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND TP Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Văn phòng UBND thành phố trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị đồng chí Vũ Huy Bình trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.