Trải nghiệm ý nghĩa với người dân và du khách tại phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây

ANTD.VN -Đội CC&CNCH khu vực số 26 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội vừa tổ chức buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 300 người dân và du khách tham quan, trải nghiệm tại phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (phường Sơn Tây).

Tại buổi tuyên truyền, trải nghiệm, người dân và du khách tham gia đã được các tuyên truyền viên của Đội CC&CNCH khu vực số 26 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phổ biến, giới thiệu các quy định pháp luật và những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH; hướng dẫn nhận biết nguy cơ cháy, nổ; các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra tình huống cháy, nổ tại nhà ở, nơi học tập, làm việc, nơi tập trung đông người.

Lực lượng CS PCCC&CNCH tham gia hoạt động tuyên truyền

Tiếp đó, tuyên truyền viên tiếp tục giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, CNCH cơ bản, hiện đại mà lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hiện nay đang sử dụng, như: Bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, kìm cộng lực, máy cắt cầm tay, thiết bị banh cắt thủy lực, bộ túi nâng cứu hộ ô tô, xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, máy bơm chữa cháy...; đồng thời, hướng dẫn người dân kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, cách sử dụng và trải nghiệm sử dụng thực tế một số phương tiện chữa cháy thông dụng như: bình chữa cháy, lăng vòi chữa cháy và quy trình tổ chức chữa cháy, thoát nạn khi có tình huống cháy nổ xảy ra…

Diễn tập kỹ năng dập lửa

Thông qua buổi tuyên truyền giúp cho người dân và du khách tham quan phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây được tìm hiểu, tiếp cận các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, CNCH thông dụng, hiện đại mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang sử dụng; hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH; thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy, CNCH. Từ đó, biết cách bảo vệ cho chính mình cũng như hướng dẫn cho người thân, bạn bè biết cách xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy; xử lý sơ cấp cứu ban đầu, góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy tại gia đình, nơi học tập và làm việc.