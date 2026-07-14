Hà Nội: Phát hiện vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú trường học tại 6 xã

ANTD.VN - Đoàn kiểm tra của UBND TP Hà Nội đã kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại nhiều xã, phường trên địa bàn, phát hiện 6 xã có vi phạm, gồm: Thường Tín, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn, Bình Minh, Thanh Oai.

7 Đoàn giám sát kiểm tra khu vực chế biến tại bếp ăn trường học

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND TP về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Trong đó, đối với công tác kiểm tra, hậu kiểm, giám sát đối với các bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, ngành y tế đã thành lập 366 đoàn kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra 9.466 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Kết quả, 7.980 cơ sở đạt điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (đạt tỷ lệ 84,3%); 1.452 cơ sở bị xử lý với số tiền phạt 7,4 tỷ đồng.

Điều này cho thấy đa số các cơ sở đã có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; tuy nhiên, vẫn còn tỷ lệ cơ sở vi phạm, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát.

Đáng chú ý, báo cáo cho thấy, qua quá trình kiểm tra về công tác tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2025 – 2026 đối với một số xã phường như: Nội Bài, Quang Minh, An Khánh, Bình Minh, Thanh Oai, Quảng Oai, Đoài Phương, Phúc Thọ, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn… Các Sở ngành và đơn vị liên quan đã xử lý vụ việc liên quan tới đảm bảo ATTP đối với các 16 đơn vị cung cấp nguyên liệu vào bếp ăn trường học, với số tiền phạt gần 800 triệu đồng.

Cùng với đó, đoàn kiểm tra đã xử lý trách nhiệm của một số tập thể, cá nhân tại các xã Thường Tín, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn, Bình Minh, Thanh Oai để xảy ra vi phạm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú trường học năm học 2025-2026.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức kiểm tra tại 28 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai cung cấp cho học sinh các trường học trên địa bàn, lấy 20 mẫu nước uống đóng chai gửi kiểm nghiệm. Kết quả, có 8 cơ sở vi phạm bị xử lý, với tổng số tiền phạt khoảng 450 triệu đồng; đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với 4 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai.

UBND TP Hà Nội cũng cho biết, qua kiểm tra 43 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã phát hiện 28 cơ sở vi phạm; trong đó chuyển UBND 4 phường xử lý 4 cơ sở, ban hành 24 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 24 cơ sở với tổng số tiền 763,5 triệu đồng đối với lĩnh vực chất lượng nông lâm thủy sản và kiểm tra 3 cơ sở, xử phạt 2 cơ sở với số tiền 22,1 triệu đồng đối với lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Cùng đó, các Sở ngành đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội khởi tố 3 vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, khởi tố 10 đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn chết, lợn mắc bệnh. Kiểm tra 40 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, xử phạt 2 cơ sở, số tiền: 48 triệu đồng đối với lĩnh vực chăn nuôi, thú y và kiểm soát giết mổ động vật.

Đối với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngày 1/7/2025 đến hết 30/6/2026, Sở Công Thương Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, xử lý 1.299 vụ vi phạm về ATTP và liên quan thực phẩm (trong đó chuyển sang cơ quan điều tra các cấp tiếp nhận, điều tra để xử lý 26 vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm); xử phạt vi phạm hành chính số tiền 17,6 tỷ đồng;

Xử lý buộc tiêu hủy tang vật, hàng hóa vi phạm trị giá hơn 19 tỷ đồng gồm thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo ATTP, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường; kiểm tra chuyên ngành 43 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trong đó, có 15 doanh nghiệp kiểm tra theo hình thức đột xuất, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 9 doanh nghiệp với số tiền 313 triệu đồng.