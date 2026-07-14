Nắng nóng tái xuất ở Bắc bộ, kéo dài hết tuần

ANTD.VN -Dự báo hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày hôm nay 14/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C như các trạm: Bắc Mê (Tuyên Quang) 39,1 độ C; Thất Khê (Lạng Sơn) 37,2 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Dự báo hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16/7, từ ngày 17/7, nắng nóng dịu dần.

Dự báo, nắng nóng tái xuất ở Bắc bộ và kéo dài đến hết tuần này

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo dự báo, khoảng từ ngày 18/7 đến 23/7, miền Bắc đón đợt mưa lớn diện rộng. Theo tính toán của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời gian này, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một dải hội tụ nhiệt đới có nguy cơ hình thành xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới), gây ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cảnh báo, do vùng núi và trung du miền Bắc đã trải qua nhiều ngày mưa liên tục, đất đá đạt trạng thái bão hòa, ngậm no nước. Những ngày tới lại tiếp tục có mưa lớn cục bộ và diện rộng, vùng núi và trung du miền Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và cần đề phòng ở mức báo động cao nhất.