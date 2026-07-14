Người đàn ông phù não nguy kịch sau 2 ngày ăn tiết canh lợn

ANTD.VN - Chỉ hai ngày sau khi ăn tiết canh lợn, ông Đ.V.C. 45 tuổi (ở Bắc Ninh) đang khỏe mạnh bất ngờ sốt cao, đau đầu, buồn nôn rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn ý thức.

Bệnh nhân điều trị tại viện

Ngày 14/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân này sau 4 ngày hồi sức tích cực.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng giảm ý thức, có dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp. Kết quả xét nghiệm khẳng định người bệnh bị viêm màng não và phù não do vi khuẩn Streptococcus suis (liên cầu lợn).

Theo người nhà bệnh nhân, các triệu chứng xuất hiện và chuyển nặng rất nhanh. Từ sốt, đau đầu thông thường, ông Đ.V. C nhanh chóng lơ mơ, kích thích và rối loạn ý thức. Sau khi sơ cứu tại y tế cơ sở, bệnh nhân được chuyển thẳng lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BSNT Phan Văn Mạnh (Khoa Cấp cứu) cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã giảm ý thức nghiêm trọng (chỉ số Glasgow đạt 9 điểm) kèm các dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp.

Ở những ca viêm màng não cấp có rối loạn ý thức, phù não là biến chứng đáng sợ nhất. Tình trạng này làm tăng áp lực nội sọ cực nhanh, gây tổn thương não vĩnh viễn và đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu chậm trễ cứu chữa.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, dùng kháng sinh mạnh và áp dụng các biện pháp hồi sức để kiểm soát phù não. Sau 4 ngày điều trị tích cực, ông C. đã cai được máy thở, rút ống nội khí quản và được chuyển về khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp để tiếp tục theo dõi.

ThS.BSNT Phan Văn Mạnh nhấn mạnh, liên cầu lợn là nguyên nhân hàng đầu gây viêm màng não ở người lớn tại Việt Nam. Không chỉ phá hủy màng não, vi khuẩn này còn gây nhiễm khuẩn huyết với các biến chứng cực nặng như: xuất huyết da, rối loạn đông máu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tử vong.

Đáng lưu ý, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận không ít trường hợp cho biết chỉ ăn tiết canh gà, dê hoặc các loại tiết canh khác nhưng cuối cùng vẫn được xác định mắc liên cầu lợn.

Nguyên nhân có thể do trong quá trình chế biến, một số nơi đã pha trộn tiết lợn vào các loại tiết canh khác, làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn.

Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh hoặc thịt lợn chưa nấu chín kỹ. Khi xuất hiện dấu hiệu sốt, đau đầu sau khi ăn tiết canh hoặc tiếp xúc với lợn bệnh, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được cứu chữa kịp thời.