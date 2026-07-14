Tập huấn kỹ năng ứng phó, phòng ngừa cháy, nổ cho cơ sở lưu trú

ANTD.VN - Trong bối cảnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do mật độ sử dụng điện cao, nhiều vật liệu dễ cháy và lượng người lưu trú lớn, việc nâng cao năng lực của lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ được xác định là giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ ban đầu.

Lực lượng PCCC cơ sở thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ

Thực hiện kế hoạch tăng cường tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho hơn 40 học viên là nhân viên, người lao động và thành viên lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Tại buổi tập huấn, các học viên được phổ biến những quy định mới của pháp luật về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là các nội dung của Luật PCCC và CNCH năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Báo cáo viên đồng thời phân tích đặc điểm, nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ thường gặp tại các cơ sở lưu trú, nơi tập trung đông người, từ đó giúp học viên nhận diện rõ những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình hoạt động, kinh doanh.

Không chỉ trang bị kiến thức pháp luật, chương trình còn tập trung hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ ngay từ sớm như quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị có nguy cơ mất an toàn. Đây đều là những kỹ năng thiết thực, giúp lực lượng PCCC cơ sở chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh trước khi xảy ra sự cố, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Học viên được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành với nhiều tình huống sát thực tế. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7, các học viên được thực hành sử dụng bình chữa cháy, phương tiện cứu nạn, cứu hộ được trang bị tại cơ sở; luyện tập kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, tổ chức thoát nạn, cứu người và phối hợp xử lý các tình huống khẩn cấp.

Thông qua từng tình huống giả định, học viên được rèn luyện khả năng phản ứng nhanh, sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy ban đầu, đồng thời nâng cao kỹ năng hiệp đồng giữa lực lượng PCCC cơ sở với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi có sự cố xảy ra. Đây là yếu tố quan trọng nhằm phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", khống chế đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan, cháy lớn.

Theo chỉ huy Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 7, việc duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, tập huấn không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về PCCC của người lao động mà còn xây dựng lực lượng PCCC cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống ngay từ ban đầu.

Đơn vị cũng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thường xuyên tự kiểm tra điều kiện an toàn PCCC, bảo đảm hệ thống điện, lối thoát nạn và phương tiện chữa cháy luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động; đồng thời tăng cường tổ chức thực tập phương án, hướng dẫn người lao động sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ, qua đó xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô