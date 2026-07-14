Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

ANTD.VN - UBND xã Quốc Oai phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực số 29 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC cho 200 cán bộ và nhân dân tại các khu dân cư trên địa bàn xã Quốc Oai.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai phát biểu khai mạc hội nghị

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho cán bộ và nhân dân.

Tham dự các buổi tuyên truyền có đại diện lãnh đạo địa phương, các tổ chức đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Tại chương trình, báo cáo viên của Đội CCC&CNCH Khu vực 29 đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các quy định về trách nhiệm của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong công tác bảo đảm an toàn PCCC; đồng thời thông tin về tình hình cháy, nổ xảy ra trên địa bàn cả nước trong thời gian gần đây, phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy, nổ và những bài học kinh nghiệm cần rút ra.

Bên cạnh việc tuyên truyền kiến thức pháp luật, người dân còn được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ tại hộ gia đình; cách quản lý, sử dụng an toàn hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; kỹ năng xử lý khi phát hiện cháy, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc; phương pháp sử dụng bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy ban đầu.

Đặc biệt, người dân được trực tiếp tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định, thực hành các tình huống thoát nạn và xử lý sự cố cháy, nổ thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Hoạt động thực hành đã giúp người dân nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố xảy ra, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Người dân trên địa bàn được sử dụng các thiết bị chữa cháy ban đầu để dập tắt đám cháy

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo người dân thường xuyên tự kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại gia đình; không sạc xe điện, thiết bị điện qua đêm khi không có người trông coi; bố trí lối thoát nạn thông thoáng; trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ và xây dựng phương án xử lý khi có sự cố xảy ra.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC, xây dựng khu dân cư an toàn, chủ động phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn xã Quốc Oai.