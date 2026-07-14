Bồi dưỡng kỹ năng xử lý cháy, nổ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

ANTD.VN - Với mục tiêu xây dựng lực lượng tại chỗ vững vàng, chủ động ứng phó sự cố, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, CATP Hà Nội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 100 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn phường Cửa Nam.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 hướng dẫn học viên sử dụng trang thiết bị chữa cháy

Vừa qua, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội phối hợp Công an phường Cửa Nam tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường. Chương trình có sự tham gia của hơn 100 học viên là những người trực tiếp làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự tại các tổ dân phố.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 đã truyền đạt những quy định cơ bản của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời phân tích thực tế các nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ như sự cố hệ thống điện, sử dụng thiết bị điện quá tải, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hay việc sắp xếp vật tư, hàng hóa không bảo đảm khoảng cách an toàn. Những nội dung này giúp học viên nhận diện rõ các nguy cơ tiềm ẩn ngay trong khu dân cư, từ đó chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn PCCC và CNCH cho các học viên

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, chương trình còn dành nhiều thời lượng hướng dẫn các kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ. Học viên được hướng dẫn quy trình báo cháy, tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn người dân thoát nạn và đưa người bị nạn đến khu vực an toàn. Báo cáo viên cũng trao đổi phương pháp phối hợp giữa lực lượng tại chỗ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhằm bảo đảm xử lý sự cố nhanh chóng, hiệu quả, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy lan, cháy lớn.

Điểm nhấn của lớp tập huấn là phần thực hành với các tình huống giả định sát thực tế. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH, các học viên được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy mới phát sinh; luyện tập kỹ năng thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc; sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý sự cố. Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp học viên ghi nhớ kiến thức, nâng cao khả năng phản xạ và xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.

Thông qua chương trình, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng xử lý cháy, nổ ngay từ những phút đầu. Đây là lực lượng gần dân, sát dân, có mặt sớm nhất khi xảy ra sự cố nên việc được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Hoạt động tập huấn cũng tiếp tục khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 với Công an phường Cửa Nam trong xây dựng thế trận PCCC từ cơ sở, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" và tinh thần "Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi", góp phần giữ vững an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn, xây dựng môi trường sống an toàn cho người dân.