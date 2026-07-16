Tom Cruise lột xác ngoạn mục với vai diễn "điên rồ" nhất sự nghiệp

ANTD.VN - Sau thời gian khiến khán giả tò mò bằng những đoạn teaser ngắn và chiến dịch quảng bá đầy bí ẩn, "Digger" – tác phẩm mới nhất của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu cuối cùng đã chính thức tung trailer đầu tiên.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, đoạn trailer nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên hàng loạt trang báo quốc tế khi đánh dấu màn lột xác táo bạo nhất của Tom Cruise sau gần một thập kỷ không tham gia một bộ phim điện ảnh nguyên bản.

Tom Cruise lột xác với tạo hình khác lạ trong phim "Digger"

Điều gây bất ngờ lớn nhất chính là tạo hình hoàn toàn khác lạ của Tom Cruise. Không còn là hình ảnh người hùng hành động điển trai quen thuộc, nam diễn viên xuất hiện với mái tóc bạc chải lệch, bụng phệ, gương mặt già nua cùng chất giọng miền Nam nước Mỹ để hóa thân thành Digger Rockwell - một tỷ phú dầu mỏ quyền lực, người vô tình đẩy thế giới đến bờ vực của một thảm họa sinh thái và nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Giới phê bình lẫn khán giả đều đồng loạt nhận định đây là màn biến hóa ngoại hình ấn tượng nhất của Tom Cruise trong nhiều năm qua.

Khác với những màn rượt đuổi nghẹt thở hay các pha mạo hiểm đã trở thành thương hiệu của nam tài tử, "Digger" được giới thiệu là một tác phẩm pha trộn giữa hài đen, chính kịch và châm biếm xã hội. Trailer mở đầu bằng cuộc sống xa hoa của Digger Rockwell trước khi nhanh chóng chuyển sang bầu không khí hỗn loạn, nơi nhân vật chính phải tìm mọi cách chứng minh mình là "vị cứu tinh của nhân loại" sau khi chính dự án của ông gây ra thảm họa toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên Tom Cruise hợp tác cùng đạo diễn từng đoạt hai giải Oscar Alejandro G. Iñárritu (Birdman, The Revenant). Theo chia sẻ của Cruise, đây là dự án ông đã mong muốn thực hiện từ nhiều năm trước và là một trong những vai diễn thử thách nhất sự nghiệp. Đạo diễn Iñárritu cũng dành nhiều lời khen cho Cruise và luôn tin nam tài tử có thể mang đến một màn trình diễn hoàn toàn khác với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh. Bộ phim cũng quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde và Emma D'Arcy.

Sau hơn bốn thập kỷ chinh phục khán giả với hàng loạt bom tấn hành động, "Digger" hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Tom Cruise. Với màn lột xác đầy táo bạo, câu chuyện giàu tính châm biếm cùng sự kết hợp với một trong những đạo diễn xuất sắc nhất Hollywood, bộ phim đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất mùa thu năm nay.

"Digger" dự kiến khởi chiếu tại rạp vào 2.10.2026.