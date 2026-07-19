Quyết liệt xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phường Hai Bà Trưng

Ngày 19/7, dù là ngày nghỉ nhưng cán bộ chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng vẫn chia thành nhiều tổ tuần tra khép kín địa bàn.

Ghi nhận tại tuyến đường Tăng Bạt Hổ, Lê Đại Hành, Triệu Việt Vương, Tô Hiến Thành, hàng loạt xe ô tô dừng đỗ sai quy định dưới lòng đường, trên vỉa hè đều được xử lý kịp thời.

“Dù lực lượng mỏng, địa bàn rộng nhưng từ nhiều tháng nay, Công an phường luôn xác định giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị là nội dung trọng tâm nên luôn duy trì tuần tra kiểm soát từ 6h-22h, song song đó là một tổ tuần tra kiểm soát ban đêm, kể cả ngày nghỉ, ngày cuối tuần để chống tái lấn chiếm, tái vi phạm với tinh thần quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Vì vậy diện mạo đô thị tại phường đã có chuyển biến rõ rệt, các tuyến phố đã hè thông đường thoáng”, Đại diện Công an phường Hai Bà Trưng cho biết.

Tuy nhiên, một thực tế là trên địa bàn phường với nhiều bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, dân cư đông, trong khi lại thiếu bãi đỗ xe công cộng nên cứ vắng bóng lực lượng chức năng là người dân lại đỗ xe tùy tiện, “tiện đâu vứt đó”, gây cản trở và ùn tắc giao thông.

Lái xe Nguyễn Ngọc H (trú tại Phú Thọ) bị lập biên bản xử phạt với lỗi dừng xe sai quy định sáng 19/7 chia sẻ: Tôi đưa con đi khám tại Viện Mắt Trung ương nhưng không biết đỗ xe ở đâu nên tôi để tạm dưới lòng đường. Tôi biết hành vi của mình gây ùn tắc và cản trở giao thông. Tôi đã chấp hành nộp phạt và tự hứa từ sau sẽ không vi phạm.

Song song với tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng chức năng kiên quyết xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm để tạo tính "răn đe". Những con số biết nói là minh chứng rõ nhất cho tinh thần "nói đi đôi với làm" của phường Hai Bà Trưng: Trong năm 2025, tháo dỡ 67 mái che, thu giữ 352 biển quảng cáo sai quy định, xử phạt hành chính 2.700 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 1 tỷ đồng… Từ đầu năm 2026 đến nay ký cam kết với gần 2000 hộ dân, duy trì phân luồng chống ùn tắc tại 10 chốt trọng điểm hàng ngày và tổ chức tuần tra khép kín cả ban ngày và ban đêm, qua đó xử lý gần 700 trường hợp với số tiền gần 600 triệu đồng.

Ngày 19/7, dù là ngày nghỉ nhưng cán bộ chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng vẫn chia thành nhiều tổ tuần tra khép kín địa bàn.

Xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên phố Triệu Việt Vương bị xử lý kịp thời

Người dân thường có thói quen đỗ xe tùy tiện gây ùn tắc giao thông và cản trở giao thông.

Cứ vắng bóng lực lượng chức năng là người dân lại dừng đỗ sai quy định

Các xe dừng đỗ sai quy định trên phố Lê Đại Hành bị xử lý.

Dù có biển cấm đỗ xe nhưng người dân vẫn dừng đỗ.

Việc xử lý xe dừng đỗ sai quy định thường mất rất nhiều thời gian của lực lượng chức năng.

Công an phường tổ chức tuần tra khép kín 24/7.

260 thành viên của Tổ tuần tra Ba nhất chia thành 4 ca tuần tra khép kín địa bàn.

Các tuyến đường trên địa bàn phường đã thực sự hè thông, đường thoáng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, cư dân phố Lê Đại Hành cho biết: "Ngày nào tôi cũng thấy lực lượng Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở tuần tra từ 6h sáng đến 22h đêm, kể cả ngày nghỉ, ngày cuối tuần, ngày nắng cũng như mưa. Vì vậy hiện tượng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường để kinh doanh đã cơ bản không còn. Tuy nhiên đâu đó vẫn tồn tại những xe ô tô dừng đỗ tùy tiện khi vắng bóng lực lượng chức năng.

Việc giữ gìn trật tự đô thị tại phường Hai Bà Trưng không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong đó nòng cốt là lực lượng Công an phường và 260 thành viên của Tổ Tuần tra Ba nhất, diện mạo của phường Hai Bà Trưng đang từng ngày trở nên sạch đẹp, thông thoáng, văn minh hơn. Tuy nhiên để giữ vừng thành quả đó, rất cần sự vào cuộc, chung tay của mỗi người dân: không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, không đỗ xe tùy tiện, không xả rác bừa bãi...