Tổ tuần tra Ba nhất, "cánh tay nối dài" của Công an phường Hai Bà Trưng

ANTD.VN - Với phương châm: “Nắm tình hình nhanh nhất - Có mặt sớm nhất - Xử lý hiệu quả nhất”, “Tổ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự - Ba nhất” của phường Hai Bà Trưng, Hà Nội sau hơn một tháng đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả rõ rệt, thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an phường.

Từ sáng sớm đến đêm muộn, trên các tuyến phố của phường Hai Bà Trưng, hình ảnh các tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự bằng xe đạp đã trở nên quen thuộc với người dân. Không chỉ kiểm tra, nhắc nhở, những vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được kịp thời xử lý ngay từ cơ sở.

Tổ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự - Ba nhất hoạt động từ sáng đến đêm muộn đã góp phần thay đổi diện mạo trật tự đô thị trên địa bàn phường Hai Bà Trưng

Sau khi được thành lập mới từ ngày 1/7/2025, phường Hai Bà Trưng được hợp nhất từ toàn bộ phường Đồng Nhân và Phố Huế, cùng phần lớn diện tích và dân số của các phường Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ, Lê Đại Hành, Bạch Đằng và Thanh Nhàn. Diện tích lớn, dân số đông, là địa bàn trung tâm có vị trí quan trọng về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố, đặt ra thách thức vô cùng lớn trong công tác quản lý hành chính, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và phòng chống tội phạm.

Để vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm TTATGT, PCCC&CNCH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; UBND phường Hai Bà Trưng xây dựng Kế hoạch Triển khai mô hình “Tổ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự - Ba nhất”, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Hai Bà Trưng” với phương châm: “Nắm tình hình nhanh nhất - Có mặt sớm nhất - Xử lý hiệu quả nhất".

Tổ tuần tra khép kín địa bàn

Kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về TTĐT, TTCC

Việc duy trì tổ tuần tra thường xuyên, liên tục khiến người dân chấp hành tốt hơn, tránh tình trạng vắng bóng lực lượng chức năng lại tái lấn chiếm.

Không chỉ tuần tra giải quyết trong công tác hỗ trợ giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ngập úng, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, 61 tổ tuần tra của 61 tổ an ninh trật tự ở cơ sở trên tổng số 260 thành viên tham gia còn tuần tra phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật.

Thực tế sau 1 tháng đi vào hoạt động, tổ tuần tra Ba nhất đã thực sự phát huy hiệu quả rõ nét.

Trong công tác tuần tra giải quyết “điểm nghẽn” TTĐT, ùn tắc giao thông, ngập úng, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, đã chủ động phát hiện 36 trường hợp vi phạm về TTĐT; tổ chức 480 ca chốt chống ùn tắc giao thông, phát hiện 12 trường hợp dừng đỗ ra quy định. Đặc biệt ngày 7/7/2026, lực lượng tuần tra bằng xe đạp đã chủ động phát hiện 1 đối tượng dán quảng cáo sai quy định và kịp thời báo cáo tổ CSTT có mặt ngăn chặn, mời đối tượng về trụ sở CAP xử lý theo quy định.

Ngoài ra, trong quá trình tuần tra khép kín địa bàn, lực lượng đã phát hiện 1 vụ việc với 2 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, phối hợp cùng các lực lượng tổ chức 2 buổi tuyên truyền tại các hộ dân cư phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú, phòng chống các loại tội phạm, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Bên cạnh đó, lực lượng còn phối hợp cùng tổ Phòng chống tội phạm gọi hỏi, răn đe 20 lượt đối tượng liên quan đến cá vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của số đối tượng nghi vấn trộm cắp tại khu vực Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện 108, Bệnh viện Hữu nghị, vườn hoa Pasteur.

Qua công tác tuần tra cũng kịp thời phát hiện, ngăn chặn 1 vụ gây rối trật tự công cộng, tham gia bảo vệ hiện trường 3 vụ tai nạn giao thông.

Theo Trung tá Hoàng Nam, Phó Trưởng Công an phường: Mô hình Tổ Tuần tra Ba nhất bước đầu đã phát huy hiệu quả rõ nét. Sự hiện diện của lực lượng tuần tra xe đạp đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm thiểu tình trạng vi phạm TTGT-TTĐT trên địa bàn. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an phường, nắm địa bàn nhanh, có mặt kịp thời tại các điểm nóng để xử lý tốt ban đầu các vụ việc, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn.

Sự hiện diện của lực lượng tuần tra xe đạp đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm thiểu tình trạng vi phạm TTGT-TTĐT trên địa bàn.

Bà Bạch Thị Hoàng Yến, thành viên tổ Tuần tra Ba Nhất cũng chia sẻ: Dưới sự lãnh đạo của Công an phường Hai Bà Trưng, đội an ninh cơ sở đã thường xuyên tăng cường tuần tra, nhắc nhở, tuyên truyền người dân chấp hành trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Với thời gian làm việc từ 6h sáng đến 12h đêm, chia làm 3 ca nên công việc hiệu quả hơn trước. Diện mạo đô thị trên địa bàn phường sạch đẹp, văn minh hơn rất nhiều.

Bà Bạch Thị Hoàng Yến, thành viên tổ Tuần tra Ba Nhất

Tính từ 15/12/2025 đến nay, phường Hai Bà Trưng đã xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 800 triệu đồng. Những con số này cho thấy việc xử lý không dừng ở từng thời điểm mà được duy trì thường xuyên, liên tục.

Từ những tuyến phố trước đây còn tồn tại lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong, dừng đỗ xe sai quy định, đến nay trên địa bàn phường Hai Bà Trưng đã có chuyển biến rõ nét. Đằng sau kết quả đó là những cố gắng nỗ lực, cống hiến âm thầm, bền bỉ của lực lượng Công an phường Hai Bà Trưng trong việc bám sát địa bàn, chủ động tham mưu, tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm và duy trì thường xuyên. Việc thành lập và đi vào hoạt động của Tổ tuần tra Ba nhất không chỉ góp phần xử lý vi phạm trước mắt mà còn tạo nền tảng duy trì lâu dài, xây dựng phường Hai Bà Trưng an toàn, văn minh, đáng sống, cũng là cụ thể hóa của phong trào thi đua Ba Nhất "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường.