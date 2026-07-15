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Thời tiết hôm nay: Bắc bộ tăng nhiệt, nắng nóng vượt mức 38 độ C

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Hạ Quỳnh

ANTD.VN -Trong ngày hôm nay, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 14/7, khu vực Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C như các trạm: Yên Châu (Sơn La) 37,5 độ C; Vĩnh Yên (Phú Thọ) 37,6 độ C; Bảo Lạc (Cao Bằng) 37,8 độ C; Sơn Động (Bắc Ninh) 37,1 độ C; Láng (TP. Hà Nội) 38,1 độ C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%.

Trong ngày hôm nay, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

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Nắng nóng ở các khu vực đô thị như Hà Nội tăng nhiệt mạnh, mức nhiệt vượt 38 độ C

Khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng cục bộ trên 35 độ C.

Ngày 16/7, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Từ ngày 17/7, nắng nóng ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa dịu dần do sự xuất hiện của một đợt mưa giông lớn.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

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