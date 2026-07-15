Lá thư cảm ơn và câu chuyện đẹp về người chiến sĩ "gần dân nhất"

ANTD.VN - Không phải những chiến công lớn hay vụ việc đặc biệt, mà chính sự tận tụy, trách nhiệm trong từng công việc thường nhật đã góp phần vun đắp niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Mới đây, Công an phường Ba Đình (Hà Nội) đã nhận được thư cảm ơn của một người dân sinh sống tại số 24 phố Yên Ninh gửi tới Thiếu tá Mai Đình Huy, cán bộ Cảnh sát trật tự Công an phường Ba Đình, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong công tác bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn.

Theo nội dung lá thư, trong gần 2 tháng qua, Thiếu tá Mai Đình Huy đã thường xuyên có mặt tại khu vực phố Yên Ninh để kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và duy trì trật tự đô thị. Với tinh thần trách nhiệm cao, cách làm kiên quyết nhưng mềm dẻo, đồng chí đã từng bước chấn chỉnh tình trạng phương tiện của khách đến các cơ sở kinh doanh dừng, đỗ lấn chiếm, cản trở lối đi vào nhà dân.

Thiếu tá Mai Đình Huy làm nhiệm vụ

Điều đáng trân trọng là sự vào cuộc của cán bộ Công an không chỉ diễn ra trong thời điểm cao điểm mà được duy trì liên tục, kể cả những ngày thời tiết mưa gió hay lúc lượng khách đông. Nhờ đó, tình trạng ô tô, xe máy dừng đỗ chắn trước cửa nhà dân từng gây nhiều bức xúc đã được xử lý hiệu quả, không còn tái diễn như trước.

Trong thư, người dân cũng bày tỏ sự ghi nhận đối với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ huy Công an phường Ba Đình trong công tác bảo đảm trật tự đô thị. Theo người dân, việc lực lượng Công an kiên trì lấy tuyên truyền, vận động làm trọng tâm, kết hợp xử lý nghiêm các vi phạm đã tạo được sự đồng thuận của các hộ kinh doanh, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Thiếu tá Mai Đình Huy xử lý trật tự đô thị

Lá thư cảm ơn không chỉ là sự ghi nhận dành riêng cho Thiếu tá Mai Đình Huy mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào thi đua "Ba nhất" với phương châm "Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất" mà Công an phường Ba Đình đang triển khai. Qua những việc làm cụ thể, thiết thực, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã và đang lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, gần gũi với nhân dân.

Đối với lực lượng Công an cơ sở, mỗi lá thư cảm ơn của người dân luôn là phần thưởng đặc biệt. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ mà còn là nguồn động viên để mỗi người tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Lá thư cảm ơn người dân gửi đến Công an phường Ba Đình

Chia sẻ về sự việc, Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình cho biết, mỗi lá thư cảm ơn của người dân đều là sự ghi nhận quý giá đối với những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở. "Chúng tôi luôn xác định, công tác bảo đảm trật tự đô thị không chỉ là xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các hộ kinh doanh thông qua tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Khi người dân đồng thuận, các vấn đề phát sinh sẽ được giải quyết bền vững hơn", Đại úy Nguyễn Tiến Quang chia sẻ.

Theo Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Ban Chỉ huy Công an phường Ba Đình luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện phương châm "lấy người dân làm trung tâm phục vụ", phát huy tinh thần của phong trào thi đua "Ba nhất" với yêu cầu mỗi cán bộ phải gần dân, hiểu dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh từ cơ sở.

"Niềm tin và sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo khách quan nhất đối với hiệu quả công tác của lực lượng Công an phường. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong từng việc làm, dù là nhỏ nhất", Phó Trưởng Công an phường Ba Đình nhấn mạnh.