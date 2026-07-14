Giữ vững bình yên địa bàn, khẳng định hiệu quả mô hình Công an địa phương 2 cấp

ANTD.VN - Sáu tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh địa bàn diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo dấu ấn rõ nét sau một năm thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới.

Đó là những kết quả nổi bật được đánh giá tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới của Công an phường Ngọc Hà.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Lan Hương, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà; đồng chí Lương Xuân Dương, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nghiêm Đức Hùng, Phó Chủ tịch HĐND phường, cùng đại diện các ban, ngành trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Thị Lan Hương, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ động từ cơ sở, xử lý hiệu quả nhiều nhiệm vụ khó

Báo cáo tại hội nghị, Trung tá Đào Ngọc Minh, Phó Trưởng Công an phường Ngọc Hà cho biết, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, các mục tiêu trọng điểm cùng nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại diễn ra trên địa bàn, nổi bật là công tác bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an phường điều tra, khám phá đạt tỷ lệ 100% 19/19 sô vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, xử lý 25 vụ với 51 đối tượng liên quan đến ma túy; xử lý 23 vụ án về kinh tế và 80 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được duy trì thường xuyên...

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Lan Hương nhấn mạnh, Ngọc Hà là địa bàn trung tâm của Thủ đô, trọng điểm về quốc phòng - an ninh, với đặc điểm dân cư đông, nhiều loại hình cư trú đan xen, đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng Công an cơ sở trong công tác nắm tình hình, dự báo, tham mưu và xử lý các vấn đề phát sinh.

Đánh giá kết quả sau một năm vận hành mô hình Công an địa phương 2 cấp, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường khẳng định, tổ chức bộ máy Công an phường từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; lực lượng ngày càng bám địa bàn, gần dân, sát dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là vai trò tham mưu của Công an phường ngày càng được phát huy. Đơn vị đã chủ động phối hợp tham mưu triển khai Chương trình số 07 của Đảng ủy phường về bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2025-2030; đồng thời xử lý hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai.

Đồng chí Lương Xuân Dương, Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà trao khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

"Đặc biệt, tại hai dự án trọng điểm của thành phố là Liễu Giai - Núi Trúc và Núi Trúc - Sơn Tây, Công an phường đã kiên trì phối hợp tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận để người dân tự nguyện chấp hành, bàn giao mặt bằng, không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn", Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà đánh giá.

Song song với đó, Công an phường tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06, chuyển đổi số, cải cách hành chính; củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong giải quyết các vấn đề ngay từ địa bàn dân cư.

Với vai trò cơ quan thường trực tham mưu xử lý các "điểm nghẽn" về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, Công an phường đã phối hợp giải tỏa 8/8 điểm kinh doanh tự phát, từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc tại khu vực cổng trường học và các nút giao thông trọng điểm.

Đáng chú ý, mô hình "Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngọc Hà mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân" tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

Tiếp tục xây dựng Công an cơ sở tinh nhuệ, hiện đại

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí Đỗ Thị Lan Hương đề nghị Công an phường tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao; đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về xây dựng lực lượng Công an vững mạnh, hiện đại, bám cơ sở; xây dựng Đảng bộ Công an phường trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, chỉ huy và tiếp tục lan tỏa phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Trung tá Nguyễn Anh Đức, Trưởng Công an phường Ngọc Hà tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phường, Trung tá Nguyễn Anh Đức, Trưởng Công an phường Ngọc Hà khẳng định, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và sau một năm vận hành mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp là nền tảng quan trọng, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với lực lượng Công an cơ sở trong giai đoạn mới.

"Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Đảng ủy Công an thành phố và Đảng ủy phường; xây dựng lực lượng thật sự đoàn kết, kỷ cương, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống", Trung tá Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh.

Theo Trưởng Công an phường Ngọc Hà, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cùng những kinh nghiệm tích lũy sau một năm thực hiện mô hình Công an địa phương 2 cấp, tập thể Công an phường Ngọc Hà quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng phường Ngọc Hà ngày càng an toàn, văn minh và phát triển.