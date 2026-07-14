Người đàn ông 49 tuổi ở Hà Nội chết não sau tai nạn, để lại 7 món quà vô giá cho cuộc đời

ANTD.VN - Anh N.Đ.Đ (49 tuổi, ở xã Thư Lâm, Hà Nội) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chết não. Gói ghém lại nỗi đau tột cùng, gia đình anh đã quyết định hiến 7 tạng của anh để trao lại cơ hội sống cho những người bệnh khác…

Các y bác sĩ tri ân người hiến tạng trước khi thực hiện phẫu thuật lấy đa tạng

Ngày 14-7, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã thực hiện thành công ca lấy đa tạng từ người bệnh chết não sau khi nhận được sự đồng thuận của gia đình.

Người hiến tạng là nam bệnh nhân N.Đ.Đ (49 tuổi, trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội). Trước đó vào ngày 6-7, bệnh nhân bị tai nạn khi đang đi xe máy gây chấn thương sọ não rất nặng, được chuyển vào Bệnh viện Bắc Thăng Long đặt ống nội khí quản rồi chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn.

Đáng chú ý, bệnh nhân này có tiền sử đã mổ chấn thương sọ não năm 2012. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương kích hoạt quy trình cấp cứu. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, tụ máu thuỳ trán, đỉnh, thái dương hai bên bán cầu não. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lần 1, lấy máu tụ, não dập.

Sau đó, tình trạng bệnh vẫn rất nguy kịch, các bác sĩ tiếp tục chỉ định mổ cấp cứu. Ở lần phẫu thuật thứ 2, các bác sĩ đã lấy máu tụ, dẫn lưu não thất ra ngoài, nỗ lực để giành lại sự sống cho người bệnh.

Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, tình trạng bệnh nhân không cải thiện. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, các dấu hiệu đều cho thấy bệnh nhân đã chết não. Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã thực hiện đầy đủ các bước đánh giá, hội chẩn và chẩn đoán xác định người bệnh chết não theo đúng quy định hiện hành.

Được các bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện chia sẻ về tình trạng người bệnh cũng như ý nghĩa của việc hiến mô, tạng, ban đầu người thân của bệnh nhân vô cùng đau đớn và khó chấp nhận sự thật. Sau đó, gia đình cũng đã thấu hiểu và đưa ra quyết định đồng ý hiến tạng của người thân để cứu giúp những người bệnh khác đang từng ngày chờ ghép.

Điều dưỡng chuyên khoa I Đinh Thị Thu Nga, Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chia sẻ, bệnh nhân N.Đ.Đ từng trải qua ba lần tai nạn, sống cùng bố mẹ già. Vợ anh đã qua đời cách đây 8 năm. Anh làm nghề tự do và có một con trai sinh năm 2006, hiện đang học tại Đại học Bách khoa. Việc gia đình anh vượt qua mọi rào cản, kiên định thực hiện nghĩa cử nhân văn, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng, thực sự rất xúc động và trân quý.

Theo đó, bệnh nhân Đ. sẽ hiến tặng 7 tạng để cứu người. Trái tim của anh sẽ được chuyển vào Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho một bệnh nhân. Gan của anh sẽ được chia thành hai phần: một gan được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, một lá gan nhỏ còn lại sẽ được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cứu một cháu bé đang trong tình trạng cấp cứu. Hai giác mạc sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đông Đô để mang lại ánh sáng cho những người bệnh. Hai quả thận sẽ được ghép cho các bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật lấy tạng

Đó là 7 món quà vô cùng quý giá mà anh Đ. để lại cho đời, mang đến cơ hội sống và hy vọng cho nhiều người bệnh hiểm nghèo khác.

Ngay sau khi gia đình đồng thuận hiến tạng, Bệnh viện Xanh Pôn đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chuyên môn và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để triển khai quy trình điều phối, lấy và vận chuyển tạng.

Khi ca lấy đa tạng hoàn thành, những món quà vô giá lập tức được chuyển tới các bệnh viện thực hiện ghép tạng để nối dài sự sống cho nhiều bệnh nhân.

Chị N.T.T – em gái người hiến tạng nghẹn ngào chia sẻ, khi bác sĩ thông báo anh Đ. không còn cơ hội hồi phục, cả gia đình gần như suy sụp, chỉ mong có phép màu xảy ra. Sau đó, khi được các bác sĩ, điều dưỡng giải thích về chết não và ý nghĩa của việc hiến tạng, gia đình nghĩ rằng nếu không thể giữ người thân ở lại thì ít nhất anh ấy vẫn có thể tiếp tục sống theo một cách khác. Đây là quyết định rất khó khăn, chỉ mong anh ấy ra đi nhưng sự sống vẫn tiếp tục được nối dài.

Việc thực hiện thành công ca lấy đa tạng từ người hiến chết não không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn mà cũng là minh chứng cho sự phát triển của ngành Y tế Thủ đô trong việc triển khai kỹ thuật cao, góp phần vào mạng lưới ghép mô, tạng quốc gia.