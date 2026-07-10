Bắc bộ mưa như trút, Trung bộ nắng nóng kéo dài nhiều ngày tới

ANTD.VN - Trong hôm nay và nhiều ngày tới, khu vực Bắc bộ duy trì hình thái mưa giông, tập trung vào chiều và tối. Trong khi đó, khu vực Trung bộ nắng nóng tái xuất và dự báo kéo dài nhiều ngày.

Đêm qua và sáng sớm nay 10/7, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9/7 đến 3 giờ ngày 10/7 có nơi trên 70mm như các trạm: Tà Tổng 1 (Lai Châu) 128,8mm; Phúc Lương (Thái Nguyên) 95,4mm; Hoành Bồ (Quảng Ninh) và Ít Ong (Sơn La) 95,2mm; Hồng Hà (Quảng Ninh) 92,0mm; Đại Từ (Thái Nguyên) 75,4mm;...

Dự báo ngày và đêm nay 10/7 khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20- 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm).

Bắc bộ vẫn duy trì mưa giông trong những ngày tới

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10- 25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, khu vực Trung bộ nắng nóng đã tái xuất. Hôm qua khu vực TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như các trạm: Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 37,1 độ C; Quảng Ngãi 36,1 độ C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%.

Trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài trong nhiều ngày tới.