Biện pháp hữu hiệu phòng ngừa cháy xe ô tô trong mùa nắng nóng

ANTD.VN - Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy, nổ đối với xe ô tô gia tăng, nhất là tại các khu vực đỗ xe ngoài trời, bãi xe, khu dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trước thực tế đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.

Cháy xe ô tô có thể diễn biến nhanh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nếu không được xử lý kịp thời

Kiểm tra phương tiện thường xuyên để phòng ngừa từ sớm

Theo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1, nhiệt độ môi trường tăng cao kết hợp với việc phương tiện vận hành trong thời gian dài hoặc đỗ dưới trời nắng có thể làm các thiết bị điện, hệ thống nhiên liệu và khoang động cơ chịu áp lực lớn hơn bình thường. Nếu chủ phương tiện chủ quan, không kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hoặc sử dụng xe không đúng kỹ thuật thì nguy cơ xảy ra sự cố cháy hoàn toàn có thể xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo, chủ phương tiện cần thường xuyên bảo dưỡng xe theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đặc biệt là hệ thống điện, ắc quy, dây dẫn điện, cầu chì, hệ thống nhiên liệu, dầu máy, dầu phanh và khoang động cơ.

Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện xe có mùi xăng, dầu, mùi khét, xuất hiện khói bất thường, dây điện bong tróc hoặc các đèn cảnh báo trên bảng điều khiển sáng liên tục, người điều khiển cần nhanh chóng đưa xe đến nơi an toàn để kiểm tra, tuyệt đối không tiếp tục vận hành khi chưa xác định rõ nguyên nhân.

Bên cạnh đó, chủ xe không nên tự ý lắp đặt thêm các thiết bị điện như hệ thống âm thanh công suất lớn, đèn trang trí, thiết bị sạc hoặc các phụ kiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc đấu nối điện tùy tiện, sử dụng dây dẫn không phù hợp hoặc thiết bị kém chất lượng rất dễ gây quá tải, chập điện, phát sinh cháy.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 cũng lưu ý người dân không để các vật dụng dễ cháy, dễ nổ trong khoang xe, nhất là khi phương tiện đỗ lâu dưới trời nắng. Các vật dụng như bật lửa, bình xịt, nước hoa, cồn sát khuẩn, pin dự phòng, thiết bị điện tử, hóa chất hoặc các chai chứa chất lỏng đều có thể trở thành nguồn phát sinh nguy cơ cháy nếu chịu tác động của nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Chủ phương tiện cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, ắc quy, khoang động cơ, dây dẫn và các vị trí có nguy gây cháy, nổ

Việc lựa chọn vị trí đỗ xe cũng rất quan trọng. Người dân nên đỗ xe tại nơi thông thoáng, tránh gần nguồn nhiệt, khu vực hàn cắt kim loại, nơi đốt rác, trạm điện, khu vực chứa xăng dầu hoặc các vật liệu dễ cháy. Đồng thời, không đỗ xe trên bãi cỏ khô, rơm rạ hay lá cây khô vì nhiệt lượng từ động cơ và hệ thống ống xả sau khi vận hành có thể làm phát sinh cháy.

Trang bị kỹ năng xử lý sự cố để giảm thiểu thiệt hại

Đối với các phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng, dầu, xe hybrid hoặc xe điện, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo chủ phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất về bảo dưỡng, sạc điện, kiểm tra hệ thống pin và hệ thống làm mát.

Không sử dụng các thiết bị sạc không rõ nguồn gốc, không sạc xe tại khu vực không bảo đảm điều kiện an toàn và hạn chế sạc qua đêm ở nơi không có người trông coi hoặc chưa được trang bị các phương tiện chữa cháy cần thiết.

Một số vật dụng dễ gây cháy, nổ không nên để trong xe ô tô, nhất là khi phương tiện đỗ lâu dưới trời nắng nóng

Mỗi xe ô tô cũng nên được trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay phù hợp, đặt ở vị trí thuận tiện để có thể sử dụng ngay khi xảy ra sự cố. Chủ phương tiện cần thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng, áp suất bình cũng như nắm vững kỹ năng sử dụng bình chữa cháy.

Khi phát hiện xe có dấu hiệu cháy, người điều khiển cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn, tắt động cơ, kéo phanh, đưa toàn bộ người trên xe ra ngoài, đồng thời cảnh báo cho những người xung quanh và gọi ngay số điện thoại 114 để báo cháy.

Trong trường hợp đám cháy mới phát sinh, diện tích nhỏ và bảo đảm điều kiện an toàn, có thể sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa ban đầu. Tuyệt đối không mở nắp capo đột ngột khi khoang động cơ đang có nhiều khói hoặc lửa lớn, bởi lượng không khí tràn vào có thể khiến đám cháy bùng phát dữ dội hơn.

Mỗi xe ô tô nên trang bị bình chữa cháy xách tay phù hợp, đặt ở vị trí dễ thấy, dễ lấy để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ mới phát sinh

Nếu đám cháy phát triển nhanh, người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, không cố cứu tài sản, không tụ tập quay phim, chụp ảnh gây cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường, cần phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin về loại phương tiện, nhiên liệu sử dụng và các nguy cơ có thể phát sinh để phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn.

Khi phát hiện cháy tại khoang động cơ, cần bình tĩnh xử lý ban đầu, sử dụng bình chữa cháy đúng cách và nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114

Theo chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, phòng cháy xe ô tô trong mùa nắng nóng không chỉ phụ thuộc vào các thiết bị kỹ thuật mà quan trọng hơn là ý thức, trách nhiệm và thói quen sử dụng phương tiện an toàn của mỗi người. Chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, sử dụng đúng quy trình kỹ thuật, không để các vật dụng dễ cháy trong xe và trang bị kỹ năng xử lý tình huống ban đầu sẽ góp phần hạn chế các vụ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.