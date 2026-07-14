ANTD.VN - Thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn cháy, nổ tại các nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Kiểm tra hướng dẫn công tác PCCC và CNCH tại cơ sở nhà trọ 23 ngõ 273 đường Cổ Nhuế

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác tập trung rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC; kiểm tra hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC; phương án chữa cháy và CNCH; việc duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC; công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng PCCC cơ sở. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn về hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, việc sắp xếp, bảo quản hàng hóa, vật tư dễ cháy nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót.

Bên cạnh công tác kiểm tra, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, cán bộ, nhân viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nguyên nhân phổ biến gây cháy, nổ; biện pháp phòng ngừa; kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố; quy trình báo cháy qua số điện thoại 114; hướng dẫn sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Kiểm tra hướng dẫn công tác PCCC và CNCH tại cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh số 389 đường Cổ Nhuế

Tổ công tác đã yêu cầu các cơ sở tăng cường tự kiểm tra an toàn PCCC suốt quá trình hoạt động; phân công lực lượng thường trực; bảo đảm hệ thống báo cháy, chữa cháy hoạt động ổn định; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, điều kiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó cũng tuyên truyền hướng dẫn cơ sở cài đặt app báo cháy 114 và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; giới thiệu các tính năng ưu việt đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thời đại mới đối với chủ cơ sở.

Thông qua hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, các cơ sở đã nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về PCCC; chủ động rà soát, khắc phục tồn tại, củng cố lực lượng và phương tiện tại chỗ, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối về PCCC và CNCH, an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.