Mẹo giữ sức khỏe khi thức khuya xem World Cup

ANTD.VN - Mùa World Cup đang diễn ra sôi động, nhiều người có thói quen thức khuya để theo dõi các trận đấu. Thức khuya, ăn uống thất thường có thể gây suy giảm sức khỏe.

Việc thức khuya kéo dài để xem bóng đá có thể gây xáo trộn đồng hồ sinh học, suy giảm trí nhớ, giảm hiệu suất làm việc

Nghỉ ngơi hợp lý

Việc thức khuya để xem bóng đá có thể khiến bạn thiếu ngủ, dẫn đến rối loạn đồng hồ sinh học và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe sau những trận đấu kịch tính. Dù sáng hôm sau bạn có phải đi làm hay đi học, hãy lên kế hoạch cho việc ngủ bù để cơ thể được nghỉ ngơi.



Chỉ nên chọn những trận đấu thực sự quan tâm, đừng cố xem tất cả các trận trong một đêm. Nếu có thể, hãy tranh thủ ngủ trước khi trận đấu diễn ra và xem lại sau đó. Ngoài ra, đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi ngắn vào buổi trưa hôm sau.

Chế độ ăn khuya lành mạnh

Nạp đủ dinh dưỡng và năng lượng là yếu tố quan trọng khi bạn theo dõi World Cup. Đảm bảo ăn đủ ba bữa chính và không bỏ bữa sáng. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn đúng bữa và đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng hợp lý để cơ thể luôn khỏe mạnh. Nhiều người khi xem bóng đá khuya thường lựa chọn thức ăn nhanh như gà rán, khoai tây chiên, hoặc các loại đồ uống có gas, chứa cồn hay caffeine.



Thói quen này không chỉ gây hại cho gan mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Thay vào đó, bạn nên chuẩn bị những món ăn dễ tiêu như cháo, ngũ cốc, sữa chua hoặc một ít trái cây. Uống đủ nước lọc và nước ép trái cây sẽ là lựa chọn thông minh hơn so với các đồ uống chứa nhiều đường.

Chú ý tư thế ngồi xem

Khi xem bóng đá, nhiều người thường bị cuốn vào trận đấu và quên mất việc thay đổi tư thế, dẫn đến tình trạng ngồi quá lâu mà không vận động. Vì vậy, hãy chọn một vị trí ngồi thoải mái, có thể dựa lưng để không bị mỏi. Nếu cảm thấy căng thẳng hoặc buồn ngủ, hãy đứng dậy và làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng để thư giãn cơ thể.



Lưu ý tư thế ngồi và duy trì vận động cơ thể để giữ sức khỏe khi xem bóng đá khuya. Ngoài ra, hãy giữ khoảng cách hợp lý và điều chỉnh độ cao màn hình TV sao cho tầm nhìn của bạn luôn thoải mái để bảo vệ đôi mắt.

Lưu ý với những người có bệnh lý

Những người có tiền sử mắc các bệnh lý, đặc biệt là bệnh tim mạch hoặc huyết áp khó kiểm soát, không nên thức quá khuya để xem các trận đấu muộn. Việc thay đổi nhịp sinh học kết hợp với sự kích thích cảm xúc mạnh mẽ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí là tai biến. Để tránh các tình huống xấu, ngoài việc cần bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc, bạn cũng nên chuẩn bị sẵn các loại thuốc cần thiết để sử dụng kịp thời trong trường hợp khẩn cấp.



Những người dễ bị hạ đường huyết hoặc mắc bệnh tiểu đường cần đặc biệt chú ý trong việc sử dụng thuốc, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi để tình trạng bệnh không trở nên nghiêm trọng hơn trong suốt mùa World Cup này.

Một số nguyên tắc cần thực hiện

Ngủ bù trước. Nếu định thức khuya, bạn hãy đảm bảo ngủ đủ 9 tiếng vào tối hôm trước hoặc dành thời gian nghỉ ngơi vào buổi trưa.

Dùng cà phê đúng cách. Chúng ta thường trông cậy vào caffeine mỗi lần thức khuya song không phải uống càng nhiều càng tỉnh táo. Tốt nhất, hãy chỉ dùng một tách cà phê vừa phải để tránh mất ngủ sau trận đấu kết thúc.

Chợp mắt nhanh. Uống cà phê xong, bạn có thể ngủ một giấc ngắn khoảng 20-30 phút. Như vậy, bạn sẽ không bị mệt mỏi lúc dậy xem bóng đá.

Bật đèn sáng. Ánh sáng tác động mạnh mẽ đến đồng hồ sinh học của con người và có thể đánh lừa cơ thể rằng chưa tới giờ ngủ. Khi theo dõi World Cup, bạn nên bật đèn với cường độ 2.000 - 10.000 lux.

Chọn lựa đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt giúp bạn tỉnh táo hơn. Lưu ý, tránh những món nhiều calo và carb bởi chúng sẽ kéo theo cơn buồn ngủ. Thay vào đó, bạn hãy chọn các loại rau củ quả như cà rốt, cần tay, táo hoặc phô mai và thịt ít muối.

Vận động. Nếu vẫn cảm thấy buồn ngủ dù đã thử mọi cách trên, bạn hãy đứng dậy và vận động nhẹ. Bạn có thể đi lại, chạy bộ trên máy hoặc tập một số động tác cardio vừa phải. Đây cũng là phương pháp bảo vệ bạn khỏi những chấn thương do ngồi quá lâu.