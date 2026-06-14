Sai lầm khi ăn nước mắm gây hại thận

ANTD.VN - Nước mắm xuất hiện trong hầu hết các bữa cơm gia đình. Vậy nên ăn nước mắm thế nào để bảo vệ sức khỏe mà không làm mất đi hương vị món ăn?

Không phải ai cũng biết cách sử dụng nước mắm đúng cách. Nhiều người mắc phải những sai lầm khi sử dụng nước mắm, vô tình gây hại cho sức khỏe

Sai lầm nên tránh

Đun nấu nước mắm quá lâu trên bếp: Nhiều người có thói quen cho nước mắm vào nồi kho hoặc canh ngay từ đầu và đun sôi sùng sục. Nhiệt độ cao kéo dài sẽ phá hủy hoàn toàn các acid amin, vitamin có lợi, đồng thời làm cô đặc lượng muối, khiến món ăn dễ bị chát và tăng nồng độ natri nạp vào cơ thể.

Lạm dụng nước mắm để chấm ngập thức ăn: Thói quen chấm đẫm, chấm ngập miếng thịt, miếng rau vào chén nước mắm nguyên chất khiến lượng natri dung nạp trong một bữa ăn vượt quá mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là dưới 5 g muối/ngày.

Nêm thêm nước mắm vào nồi canh: Mặc dù nồi canh đã đủ mặn bởi các loại gia vị chứa natri (hạt nêm, mì chính, muối) nhưng vẫn thêm nước mắm để lấy mùi thơm sẽ khiến tổng lượng muối trong món ăn tăng lên mức báo động.

Những người nên tránh hoặc hạn chế ăn nước mắm

Người mắc bệnh suy thận và viêm cầu thận mạn tính: Thận là cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm lọc và bài tiết natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Khi chức năng thận đã bị suy giảm, việc dung nạp nước mắm sẽ khiến nồng độ natri trong máu tăng vọt, gây ra hiện tượng tích nước, phù nề toàn thân và làm tăng áp lực lọc lên các nephron còn sót lại, đẩy nhanh tốc độ suy thận giai đoạn cuối.

Bệnh nhân tim mạch, tăng huyết áp và xơ vữa động mạch: Hàm lượng natri cao kích thích hệ thần kinh giao cảm và làm co mạch, đẩy chỉ số huyết áp lên mức báo động. Đối với người bị xơ vữa động mạch, áp lực máu tăng cao đột ngột rất dễ làm vỡ các mảng xơ vữa, dẫn đến các tai biến mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim có tỷ lệ tử vong cao.

Người bệnh đái tháo đường: Bản chất nước mắm không làm tăng đường huyết trực tiếp. Tuy nhiên, bệnh nhân đái tháo đường thường có nguy cơ cao gặp biến chứng về mạch máu và thận. Ăn mặn từ nước mắm sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng tổn thương vi mạch, tăng tốc độ hình thành biến chứng suy thận do đái tháo đường và bệnh tim mạch ngoại biên.

Bệnh nhân mắc bệnh gút (gout): Nước mắm truyền thống được làm từ cá biển - loại thực phẩm cực kỳ giàu purin. Trong quá trình ủ chượp, lượng purin này chuyển hóa và tồn tại đậm đặc trong nước mắm cốt. Khi người bệnh gút sử dụng, hàm lượng purin nạp vào sẽ chuyển hóa thành acid uric trong máu, kết tủa thành các tinh thể urat tại khớp, kích hoạt các cơn gút cấp tính gây đau đớn dữ dội.

Cách ăn nước mắm an toàn cho người bệnh nền

Đối với những người thuộc nhóm nguy cơ khi ăn nước mắm, việc thay đổi thói quen nêm nếm là bắt buộc để duy trì sự sống và ổn định chỉ số bệnh. Nếu không thể cắt bỏ hoàn toàn nước mắm do thói quen lâu năm, người bệnh chỉ nên sử dụng các dòng nước mắm giảm mặn đã qua công nghệ tách bớt muối natri clorua. Khi ăn, nguyên tắc quan trọng là luôn pha loãng nước mắm với nước lọc, chút chanh, tuyệt đối không chấm trực tiếp vào bát nước mắm cốt nguyên chất. Bên cạnh đó, nên tăng cường sử dụng các loại gia vị tạo mùi thơm tự nhiên từ thảo mộc như hành, tỏi, sả, tiêu, gừng hoặc các loại rau thơm để kích thích khứu giác, giúp người bệnh giảm bớt cảm giác nhạt nhẽo, thèm mặn khi phải thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Khi chế biến các món canh hoặc xào: Nên tắt bếp rồi mới nêm một chút nước mắm vào. Cách này giúp giữ nguyên vẹn hương thơm đặc trưng của cốt cá và bảo toàn các chất dinh dưỡng nhạy cảm với nhiệt độ. Hãy pha loãng nước mắm bằng chanh, đường, nước lọc và các gia vị cay ấm như tỏi, ớt. Tỏi ớt không chỉ giúp kích thích vị giác mà còn có tác dụng giảm bớt cảm giác nhạt nhẽo khi cắt giảm lượng nước mắm cốt, từ đó giảm tối đa áp lực lọc cho hệ bài tiết.