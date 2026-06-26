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Loạt trường chuyên ở Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

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Duy Anh

ANTD.VN - Một số trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội vừa công bố tuyển bổ sung với mức điểm chuẩn giảm so với công bố đợt 1.

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Thêm nhiều thí sinh Hà Nội có cơ hội trúng tuyển lớp 10 chuyên sau khi một số đơn vị công bố hạ điểm chuẩn.

Chiều 26-6, trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội vừa chính thức thông báo tuyển bổ sung thí sinh vào một số lớp chuyên. Theo mức điểm mới, nhà trường giới hạn thời gian làm thủ tục nhập học từ 8 giờ đến 10 giờ 30 ngày 27-6 tại trường.

Cụ thể mức điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào các lớp chuyên Toán, Tin (thi bằng Toán), tiếng Anh, Địa lí, hướng dẫn thu hồ sơ trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2026-2027.

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Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa công bố hạ điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 ở nhiều khối chuyên. Theo đó, hầu hết các khối chuyên của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đều hạ điểm chuẩn so với mức công bố ngày 19/6, riêng khối chuyên Nhật không có sự thay đổi.

Cụ thể, điểm chuẩn lớp 10 các hệ chuyên của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2026 ở đợt bổ sung như sau:

Loạt trường chuyên ở Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10 ảnh 3

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ lưu ý, điểm chuẩn là tổng điểm của môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Ngoại ngữ chuyên (môn Ngoại ngữ chuyên tính hệ số 2).

Trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Nhà trường tổ chức nhập học vào sáng 26/6 (từ 8h đến 12h) tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng vừa thông báo đăng ký xét tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Nhà trường xét tuyển theo nguyên tắc tất cả thí sinh đạt từ 22,25 điểm đến dưới 22,75 điểm. Trước đó, nhà trường thông báo điểm chuẩn trúng tuyển là 22,75 điểm. Như vậy, đợt xét tuyển bổ sung, điểm chuẩn đã hạ 0,5 điểm.

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Từ khóa:

#trúng tuyển lớp 10

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