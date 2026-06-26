Vì sao chậm làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm tại dự án nhà ở xã hội IEC Residences?

ANTD.VN -TP Hà Nội rốt ráo chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp xã Thanh Trì làm rõ phản ánh hàng chục trường hợp có dấu hiệu trục lợi nhà ở xã hội tại dự án IEC Residences Thanh Trì nhưng đến nay địa phương vẫn chờ hướng dẫn.

Phát sinh thêm 2 trường hợp nghi vấn trục lợi

Liên quan đến yêu cầu của UBND TP Hà Nội về giao Sở Xây dựng và xã Thanh Trì làm rõ phản ánh trục lợi nhà ở xã hội tại dự án IEC Residences, UBND xã Thanh Trì đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện rà soát sau chỉ đạo của TP.

Tại văn bản này, lãnh đạo xã Thanh Trì cho hay, sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, địa phương chưa được UBND huyện Thanh Trì cũ và UBND xã Tứ Hiệp cũ bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà ở xã hội tại dự án này.

Đến trước ngày 30/5, UBND xã cũng chưa nhận được báo cáo của chủ đầu tư về tình hình quản lý, sử dụng các căn hộ cho thuê tại dự án này.

Trong quá trình tiếp nhận thông tin ngày 23/5, UBND xã Thanh Trì nhận được văn bản của Ban Quản trị chung cư IEC Residences phản ánh kiến nghị của các hộ dân đang thuê căn hộ thuộc sở hữu của chủ đầu tư.

Theo phản ánh, trước đó Công ty CP Đầu tư xây dựng và Cơ điện IEC (Công ty Cơ điện IEC) đã thông báo gia hạn thời gian thuê nhà thêm một năm đối với các căn hộ thuộc sở hữu doanh nghiệp; đồng thời cho biết, doanh nghiệp này phát hiện một số trường hợp có dấu hiệu vi phạm chính sách nhà ở xã hội để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý. Ban Quản trị kiến nghị việc kiểm tra cần được thực hiện công khai, khách quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân đang thực hiện đúng hợp đồng thuê.

Hàng chục trường hợp nghi có dấu hiệu vi phạm tại dự án nhà ở xã hội IEC Residences Thanh Trì nhưng chưa được làm rõ

Ngay sau đó, ngày 30/5, Phòng Kinh tế xã Thanh Trì đã làm việc với Công ty Cơ điện IEC, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra trong đó có danh sách các trường hợp có dấu hiệu vi phạm kèm hồ sơ chứng minh; hợp đồng thuê mẫu và phương án giải quyết các kiến nghị của người dân.

Theo văn bản ngày 28/5 của Công ty Cơ điện IEC gửi UBND xã Thanh Trì, doanh nghiệp báo cáo có 89 trong tổng số 234 căn hộ cho thuê có dấu hiệu vi phạm, gồm: 4 trường hợp có dấu hiệu mua bán bất hợp pháp; 4 trường hợp có dấu hiệu cho thuê lại; 49 trường hợp có dấu hiệu cho ở nhờ và 32 trường hợp không có thông tin gửi phương tiện đi lại hoặc không phát sinh trao đổi với đơn vị quản lý vận hành trong thời gian thuê.

Đến ngày 15/6, Công ty Cơ điện IEC tiếp tục có văn bản bổ sung gửi xã Thanh Trì. Theo đó, chủ đầu tư bổ sung thêm 2 trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Tổng số trường hợp có dấu hiệu vi phạm gồm 4 căn hộ có vi bằng; 4 trường hợp có hợp đồng cho thuê lại; 50 căn hộ liên quan đến các hồ sơ gửi xe; 33 căn hộ không có hồ sơ gửi xe tại tòa nhà. Việc xác định các trường hợp vi phạm sẽ tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh theo quy định.

Địa phương chờ Sở hướng dẫn nên chưa thể kiểm tra

Cũng trong ngày 15/6, xã Thanh Trì nhận được văn bản của Sở Xây dựng đề nghị xã tổ chức kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh theo trách nhiệm quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn quy định tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội; trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, đồng thời báo cáo kết quả về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Đối với chủ đầu tư, Sở Xây dựng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với UBND xã Thanh Trì trong quá trình rà soát, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định.

Ngày 16/6, xã Thanh Trì gửi văn bản đến Sở Xây dựng đề nghị Sở này hướng dẫn cụ thể quy trình kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm chính sách nhà ở xã hội tại dự án IEC Residences.

Theo UBND xã Thanh Trì, việc kiểm tra sẽ được thực hiện trên cơ sở đối chiếu hồ sơ, tài liệu và các quy định hiện hành, bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tuy nhiên, thông tin với phóng viên An ninh Thủ đô vào sáng 26/6, lãnh đạo Phòng Kinh tế, UBND xã Thanh Trì cho biết, đến nay, xã Thanh Trì vẫn chưa nhận được hướng dẫn của Sở Xây dựng về quy trình kiểm tra, xử lý tại dự án nhà ở xã hội IEC Residences. Cùng với đó, Sở Xây dựng cũng chưa có động thái gì đối với dự án này như lập đoàn kiểm tra, làm việc.

"Đến nay, do chưa có ý kiến của Sở Xây dựng nên xã Thanh Trì cũng chưa tổ chức kiểm tra, xác minh như phản ánh và chỉ đạo của UBND TP", vị này cho hay.