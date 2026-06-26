Mưa giông rầm rập kéo tới, Bắc bộ kết thúc nắng nóng, Trung bộ vẫn như chảo lửa 42 độ

ANTD.VN - Sáng nay, mưa giông đã xuất hiện trên diện rộng khu vực từ miền núi đến đồng bằng Bắc bộ giúp kết thúc nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, toàn khu vực Trung bộ vẫn như chảo lửa với mức nhiệt vượt 42 độ C.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng nay 26/6, do ảnh hưởng của vùng thấp hoạt động khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 20 giờ ngày 25/6 đến 3 giờ ngày 26/6 cục bộ có nơi trên 100mm như trạm: Nậm Ban 1 (Tuyên Quang) 171,6mm; Thông Nông (Cao Bằng) 163,6 mm; Nghiên Loan 2 (Thái Nguyên) 126,4 mm;…

Ngày và đêm 26/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 150mm;

Khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm).

Sáng nay 26/6, mưa giông đã rầm rập xuất hiện ở Bắc bộ giúp kết thúc nắng nóng

Tại khu vực Hà Nội, sáng nay giông đã xuất hiện trên hầu khắp địa bàn, kèm theo đó là mưa giông xuất hiện. Nắng nóng ở Hà Nội và Bắc bộ tạm kết thúc từ hôm nay.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, khu vực Trung bộ nắng nóng vẫn còn tiếp diễn. Ngày 25/6, nhiều nơi ở Trung bộ nắng nóng đã chạm 42 độ C. Như Con Cuông- Nghệ An 42,1 độ C; Tây Hiếu- Nghệ An 42,2 độ C; Quỳ Hợp- Nghệ An 41,7 độ C; Quỳ Châu- Nghệ An 41,5 độ C; Tĩnh Gia- Thanh Hoá 41,5 độ C; Như Xuân 41,7 độ C…và nhiều nơi khác vượt 40 độ C.

Ngày 26-27/6 khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Đáng nói, dự báo nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.