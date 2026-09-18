Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sân bay Lai Châu quy mô 0,3 triệu khách/năm

ANTD.VN -Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết sân bay Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết sân bay Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Các thành viên Hội đồng là đại diện của nhiều Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và đại diện lãnh đạo các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam; Cảng hàng không Việt Nam; Hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam - cơ quan lập quy hoạch được giao cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho các thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình làm việc và bảo đảm các điều kiện công tác, kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm mời 2 chuyên gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng tham gia phản biện.

Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sân bay Lai Châu

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 205 ngày 15/6/2026 của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.

Trước đó, Bộ Xây dựng cho biết đã giao Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết các Cảng hàng không Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đơn vị tư vấn cho rằng, vấn đề quy hoạch Cảng hàng không Lai Châu phù hợp với quy hoạch mạng cảng hàng không toàn quốc và triển khai đầu tư xây dựng Cảng nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội gắn chặt với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, khẩn nguy cứu trợ của tỉnh Lai Châu nói riêng và vùng núi phía Bắc nói chung là việc hết sức cần thiết, cấp bách hiện nay.

Theo đề xuất, sân bay Lai Châu được quy hoạch tại xã Tân Uyên và xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu; có vị trí, chức năng trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc là cảng hàng không nội địa; sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Trong thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); công suất 0,3 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm; có đủ năng lực khai thác loại tàu bay A320/A321, B737 và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Lai Châu được định hướng nâng công suất lên 1,5 triệu hành khách/năm và 4.000 tấn hàng hóa/năm.