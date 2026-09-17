Cảnh sát cơ động Hà Nội vớt rác, thông dòng trạm bơm chống ngập

ANTD.VN - Mưa lớn kéo dài khiến lượng rác khổng lồ dồn về bít kín cửa hút trạm bơm Phù Đổng (Hà Nội). Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội đã phối hợp công nhân thủy lợi và đoàn viên địa phương dọn sạch điểm nghẽn, giữ an toàn cho vùng tiêu úng 1.500 ha.

Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động cùng các lực lượng chức năng cùng phối hợp dọn rác ở cửa nhận nước trạm bơm Phù Đổng đang bị rác thải bủa vây.

Đợt mưa lớn kéo dài dồn lượng nước lớn về các tuyến kênh dẫn, cuốn theo khối lượng rác thải sinh hoạt khổng lồ đổ về khu vực trạm bơm Phù Đổng (Hà Nội).

Ngày 17-9, tại cửa cống và hệ thống lưới sắt chắn rác, cành cây gãy mục, xác bèo tây cùng các loại túi nilon dạt về ken đặc thành từng mảng dày, bịt kín các khoang dẫn nước. Mực nước dâng nhanh, dềnh sát chân các bệ máy. Khi cửa hút bị nghẽn nghẹt, các máy bơm công suất lớn sẽ buộc phải dừng hoạt động, đẩy hàng nghìn héc-ta vùng trũng vào nguy cơ ngập trắng.

Trước tình huống cấp bách, chiều ngày 16/9, tổ công tác thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội nhận lệnh khẩn trương tới hiện trường. Tại khu vực bể xả, cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng công nhân Cụm thủy lợi Phù Đổng thuộc Xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm, lực lượng dân quân tự vệ và thanh niên tình nguyện xã Phù Đổng triển khai đội hình xử lý ngay tại miệng cống.

Khu vực trước cửa trạm bơm nước sâu và đục ngầu, luồng nước ngầm siết mạnh. Mùi bùn rác bốc lên nồng nặc dưới cơn mưa dầm. Các chiến sĩ mặc áo phao cứu sinh, chia thành nhiều mũi áp sát những điểm ùn ứ nghiêm trọng nhất.

Cảnh sát cơ động bám mép kè bê tông trơn dốc, dùng sào tre phá các mảng rác nén chặt trước vỉ sắt chắn nước.

Cảnh sát cơ động phối hợp công nhân thủy lợi dùng ròng rọc tời lồng thép chứa đầy phế thải từ lòng kênh lên máng xe gom.

Tổ công tác chèo xuồng cứu hộ chuyên dụng vào tận vòm cống ngầm để bốc dỡ thân cây mục và phế thải nghẽn dòng.

Một mũi bám sát bờ tường bê tông trơn trượt, nhoài người ghì chặt từng thân sào tre dài để chọc vỡ các tảng rác nén chặt quanh lưới sắt. Phía dưới lòng kênh, chiếc xuồng cứu hộ composite chao đảo ép sát vào vách cống ngầm. Hai chiến sĩ cúi rạp người trên mũi thuyền, dùng tay trần bốc từng mảng phế thải, gốc cây và bao tải trôi dạt xếp gọn lên khoang.

Trên sàn bê tông của nhà trạm, hệ thống ròng rọc cơ học kéo thả liên tục. Từng lồng sắt lớn chất đầy rác thải ướt sũng nặng hàng tạ được các chiến sĩ cùng công nhân thủy lợi hợp sức ghì dây kéo lên cao, chuyển thẳng vào xe gom chuyên dụng. Bùn đất bám đen đồng phục, nước mưa hòa lẫn mồ hôi, các lực lượng thay nhau bám trụ hiện trường suốt nhiều giờ liền không ngơi tay.

Trao đổi về áp lực tiêu thoát nước, ông Phạm Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Gia Lâm cho biết trạm bơm Phù Đổng gồm 4 tổ máy, công suất mỗi tổ máy đạt 8.000 m3/h.

Đây là công trình đảm nhiệm tiêu thoát nước trực tiếp cho khoảng 1.500 ha diện tích canh tác nông nghiệp và các khu dân sinh của xã Phù Đổng. Khi lượng mưa dồn ứ lớn, chỉ cần một sự cố rác quấn vào cánh quạt bơm thì toàn bộ hệ thống phải dừng khẩn cấp, nguy cơ gây ngập úng diện rộng tức thì.

Đến cuối buổi chiều, rác thải tại các cửa hút cơ bản được thu dọn sạch sẽ. Luồng nước trước các khoang đón được khơi thông, tạo dòng chảy cuồn cuộn đổ thẳng về lòng trạm.

Cả 4 tổ máy của trạm bơm Phù Đổng duy trì vận hành trơn tru ở mức 100% công suất thiết kế, hạ thấp mực nước trong các tuyến kênh, xua tan mối lo ngập úng cho người dân địa phương.

Hoạt động dọn rác, thông dòng trạm bơm nằm trong phương án ứng trực sẵn sàng chiến đấu của Phòng Cảnh sát cơ động theo mệnh lệnh chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Đơn vị duy trì quân số ứng trực nghiêm túc, bám sát các điểm xung yếu, sẵn sàng chi viện giúp đỡ nhân dân và bảo đảm an toàn các công trình trọng điểm trong mùa mưa lũ.