Nâng cao khả năng phối hợp chữa cháy, cứu nạn tại Kho dự trữ Quốc gia Thắng Trí

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 21 và số 22 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Nội vừa phối hợp với Kho dự trữ Quốc gia Thắng Trí (K3) - Bộ Công an tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026.

Các lực lượng di chuyển tài sản và cứu người bị nạn

Hoạt động được tổ chức tại Kho dự trữ Quốc gia Thắng Trí (K3) - Bộ Công an, số 91 đường Hàng Da, thôn Thắng Trí, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội. Đây là dịp để các lực lượng tham gia củng cố kỹ năng, kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó và nâng cao hiệu quả phối hợp khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại cơ sở.

Trong công tác PCCC và CNCH, việc xây dựng phương án sát với đặc điểm thực tế của từng cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, phương án chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được tổ chức thực tập thường xuyên, qua đó giúp lực lượng tại chỗ hình thành kỹ năng xử lý tình huống, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi có yêu cầu.

Các lực lượng hiệp đồng triển khai lực lượng và phương tiện

Tại buổi thực tập, các lực lượng đã tập trung rèn luyện năng lực điều hành, chỉ huy chữa cháy và CNCH trong điều kiện có nhiều lực lượng, phương tiện cùng tham gia. Nội dung thực tập hướng tới việc đánh giá khả năng triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức chữa cháy, cứu người và xử lý các tình huống phát sinh theo phương án đã xây dựng.

Điểm đáng chú ý của hoạt động này là yêu cầu phối hợp phải được thực hiện thống nhất, nhịp nhàng giữa lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Từ khi phát hiện sự cố, tổ chức xử lý ban đầu đến khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt, mỗi khâu đều đòi hỏi sự chủ động, chính xác và tuân thủ phân công.

Thông qua thực tập, cán bộ, công nhân viên, người làm việc và lực lượng PCCC cơ sở của Kho dự trữ Quốc gia Thắng Trí (K3) được củng cố kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH.

Diễn tập phương án CC&CNCH tại kho dự trữ Quốc gia (K3)

Đây cũng là cơ hội để đánh giá tính khả thi của phương án đã xây dựng, kịp thời nhận diện những điểm còn hạn chế trong tổ chức lực lượng, phương tiện và phối hợp tác chiến để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, việc tổ chức thực tập tại cơ sở góp phần nâng cao khả năng điều hành, chỉ huy và phối hợp xử lý tình huống, nhất là trong những vụ việc cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện.

Từ yêu cầu thực tế, công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu và chủ động xử lý ngay từ cơ sở tiếp tục được xác định là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

Buổi thực tập đồng thời góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên và người lao động về công tác PCCC và CNCH; từng bước xây dựng ý thức chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống có thể xảy ra.