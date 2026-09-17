Nhiều tuyến tỉnh lộ phía Tây ngập sâu, cấm phương tiện qua lại

ANTD.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo tổ chức giao thông trên một số tuyến tỉnh lộ ở phía Tây do ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông. Thời gian cấm từ nay cho đến khi hết úng ngập.

Theo đó, căn cứ tình hình úng ngập tại một số điểm ngập cục bộ trên một số tuyến đường trên địa bàn TP, Sở Xây dựng thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng.

Cụ thể, trên địa bàn các xã: Kiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát hiện tại tuyến đường 421B (81B cũ) tại Km11+460 ngập sâu 90cm, tuyến nhánh N1 tại Km11+400 ngập 30cm.

Các vị trí ngập không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường 421B (81 cũ).

Lực lượng chức năng đã rào chắn, cấm đường 421B xã Kiều Phú do ngập sâu

Do vậy, cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua vị trí ngập, phân luồng tổ chức giao thông như sau:

Tại Km6+700 ĐT.421B (xã Quốc Oai): Di chuyển qua Thạch Thán (DH.01) → Cầu Văn Quang → Nghĩa Hương → Đến ngã ba rẽ trái đi Hà Nội và rẽ phải đi Xuân Mai, các phương tiện di chuyển từ Xuân Mai → Quốc Oai → Đại Lộ Thăng Long.

Tại Km16+00 ĐT.421B (Quốc Oai): Di chuyển theo hướng Xuân Mai đi theo QL.6 → đường mòn Hồ Chí Minh → đường Đại Lộ Thăng Long → Quốc Oai.

Trên địa bàn các xã: An Khánh, Hưng Đạo: Hiện tại Cầu 72II tại Km8+400 đang ngập sâu khoảng 30cm, không đảm 2 bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Cấm phương tiện lưu thông qua vị trí ngập, phân luồng tổ chức giao thông như sau:

Cầu 72II đường 423 (72 cũ): Các phương tiện đi từ Quốc Oai sang Hoài Đức, Hà Đông → tại Km9+200 đường 423 rẽ trái đi Chúc Sơn hoặc rẽ phải đi Đại lộ Thăng Long về Hà Đông;

Các phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua cầu 72II đi Quốc Oai đến km 8+100 đường 423 (Bưu điện Vân Côn) rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long đi Quốc Oai.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo bố trí các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn trong khu vực nắm bắt được phương án điều chỉnh phân luồng giao thông. Thường xuyên cập nhật, thông tin tình hình ngập úng tại các khu vực trên địa bàn để Sở Xây dựng kịp thời điều chỉnh các phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị trong công tác phối hợp phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí ngập úng theo phương án của Sở Xây dựng.